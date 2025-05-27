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Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ

Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025

Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ

Вернувшиеся из Сум жители курского приграничья рассказали силовикам о зверствах ВСУ: об убийствах стариков, женщин и детей только за то, что они русские, заявил РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:25:00+03:00

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2025-05-27T15:25:00+03:00

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КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Вернувшиеся из Сум жители курского приграничья рассказали силовикам о зверствах ВСУ: об убийствах стариков, женщин и детей только за то, что они русские, заявил прокурор Курской области Алексей Цуканов. На прошлой неделе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины. Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в конце ноября 2024 года при участии ее аппарата, а также содействии Международного комитета Красного Креста и Российского Красного Креста удалось вернуть в РФ 46 курян, которые были вывезены небольшими партиями в Сумскую область Украины. Позже на территорию РФ вернулись еще 60 жителей курского приграничья. "Спустя длительное время 126 наших земляков, невольно оказавшихся на Украине и насильно удерживаемых, вернулись на родную землю… Последние 20 – на той неделе, ночью. Большинству требуется медицинская помощь, люди ранены как физически, так и морально. Они рассказывают о зверствах, произошедших на их глазах, об убийствах стариков, женщин, детей только потому, что они были русскими", - рассказал Цуканов во время круглого стола "Курская область - форпост России: сохранение исторической памяти и правды".

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