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Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
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15:25 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/zverstva-2019354330.html
Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ
Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ
Вернувшиеся из Сум жители курского приграничья рассказали силовикам о зверствах ВСУ: об убийствах стариков, женщин и детей только за то, что они русские, заявил РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:25:00+03:00
2025-05-27T15:25:00+03:00
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татьяна москалькова
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КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Вернувшиеся из Сум жители курского приграничья рассказали силовикам о зверствах ВСУ: об убийствах стариков, женщин и детей только за то, что они русские, заявил прокурор Курской области Алексей Цуканов. На прошлой неделе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины. Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в конце ноября 2024 года при участии ее аппарата, а также содействии Международного комитета Красного Креста и Российского Красного Креста удалось вернуть в РФ 46 курян, которые были вывезены небольшими партиями в Сумскую область Украины. Позже на территорию РФ вернулись еще 60 жителей курского приграничья. "Спустя длительное время 126 наших земляков, невольно оказавшихся на Украине и насильно удерживаемых, вернулись на родную землю… Последние 20 – на той неделе, ночью. Большинству требуется медицинская помощь, люди ранены как физически, так и морально. Они рассказывают о зверствах, произошедших на их глазах, об убийствах стариков, женщин, детей только потому, что они были русскими", - рассказал Цуканов во время круглого стола "Курская область - форпост России: сохранение исторической памяти и правды".
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общество, здоровье - общество, россия, курская область, украина, александр хинштейн, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), российский красный крест
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Украина, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Российский Красный Крест
Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ

Цуканов: вернувшиеся из Сум жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область
Возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область
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КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Вернувшиеся из Сум жители курского приграничья рассказали силовикам о зверствах ВСУ: об убийствах стариков, женщин и детей только за то, что они русские, заявил прокурор Курской области Алексей Цуканов.
На прошлой неделе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины. Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в конце ноября 2024 года при участии ее аппарата, а также содействии Международного комитета Красного Креста и Российского Красного Креста удалось вернуть в РФ 46 курян, которые были вывезены небольшими партиями в Сумскую область Украины. Позже на территорию РФ вернулись еще 60 жителей курского приграничья.
"Спустя длительное время 126 наших земляков, невольно оказавшихся на Украине и насильно удерживаемых, вернулись на родную землю… Последние 20 – на той неделе, ночью. Большинству требуется медицинская помощь, люди ранены как физически, так и морально. Они рассказывают о зверствах, произошедших на их глазах, об убийствах стариков, женщин, детей только потому, что они были русскими", - рассказал Цуканов во время круглого стола "Курская область - форпост России: сохранение исторической памяти и правды".
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьУкраинаАлександр ХинштейнТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Российский Красный Крест
 
 
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