https://ria.ru/20250527/zverstva-2019354330.html
Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ
Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ
Вернувшиеся из Сум жители курского приграничья рассказали силовикам о зверствах ВСУ: об убийствах стариков, женщин и детей только за то, что они русские, заявил РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:25:00+03:00
2025-05-27T15:25:00+03:00
2025-05-27T15:25:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
курская область
украина
александр хинштейн
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003052701_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f4c0e3552ff921378b390319422637ef.jpg
КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Вернувшиеся из Сум жители курского приграничья рассказали силовикам о зверствах ВСУ: об убийствах стариков, женщин и детей только за то, что они русские, заявил прокурор Курской области Алексей Цуканов. На прошлой неделе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что еще 20 жителей Курской области возвращаются с территории Украины. Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в конце ноября 2024 года при участии ее аппарата, а также содействии Международного комитета Красного Креста и Российского Красного Креста удалось вернуть в РФ 46 курян, которые были вывезены небольшими партиями в Сумскую область Украины. Позже на территорию РФ вернулись еще 60 жителей курского приграничья. "Спустя длительное время 126 наших земляков, невольно оказавшихся на Украине и насильно удерживаемых, вернулись на родную землю… Последние 20 – на той неделе, ночью. Большинству требуется медицинская помощь, люди ранены как физически, так и морально. Они рассказывают о зверствах, произошедших на их глазах, об убийствах стариков, женщин, детей только потому, что они были русскими", - рассказал Цуканов во время круглого стола "Курская область - форпост России: сохранение исторической памяти и правды".
https://ria.ru/20250513/svr-2016680752.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003052701_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_719850938471734cf1ec408374cd5fca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, курская область, украина, александр хинштейн, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), российский красный крест
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Украина, Александр Хинштейн, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Российский Красный Крест
Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ
Цуканов: вернувшиеся из Сум жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ