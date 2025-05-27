https://ria.ru/20250527/zoopark-2019443899.html

Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке

Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке - РИА Новости, 27.05.2025

Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке

Выяснение обстоятельств инцидента в Московском зоопарке, где неизвестный мужчина бросил в вольер с животными таблетки, поставлено на контроль, сообщает... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T21:53:00+03:00

2025-05-27T21:53:00+03:00

2025-05-27T22:04:00+03:00

происшествия

светлана акулова

московский зоопарк

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Выяснение обстоятельств инцидента в Московском зоопарке, где неизвестный мужчина бросил в вольер с животными таблетки, поставлено на контроль, сообщает столичная прокуратура. Во вторник генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, безопасность на территории усилена. Она отметила, что зоопарк уже начал внутреннее расследование. "Пресненская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в Московском зоопарке. По информации Московского зоопарка, неизвестный мужчина бросил в вольер животным таблетки", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, светлана акулова, московский зоопарк, россия