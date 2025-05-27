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Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке
Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке - РИА Новости, 27.05.2025
Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке
Выяснение обстоятельств инцидента в Московском зоопарке, где неизвестный мужчина бросил в вольер с животными таблетки, поставлено на контроль, сообщает... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:53:00+03:00
2025-05-27T21:53:00+03:00
2025-05-27T22:04:00+03:00
происшествия
светлана акулова
московский зоопарк
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Выяснение обстоятельств инцидента в Московском зоопарке, где неизвестный мужчина бросил в вольер с животными таблетки, поставлено на контроль, сообщает столичная прокуратура. Во вторник генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, безопасность на территории усилена. Она отметила, что зоопарк уже начал внутреннее расследование. "Пресненская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в Московском зоопарке. По информации Московского зоопарка, неизвестный мужчина бросил в вольер животным таблетки", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, светлана акулова, московский зоопарк, россия
Происшествия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Россия
Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке
Прокуратура проверит ЧП с попыткой отравления животных в Московском зоопарке