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Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке - РИА Новости, 27.05.2025
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21:53 27.05.2025 (обновлено: 22:04 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/zoopark-2019443899.html
Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке
Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке - РИА Новости, 27.05.2025
Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке
Выяснение обстоятельств инцидента в Московском зоопарке, где неизвестный мужчина бросил в вольер с животными таблетки, поставлено на контроль, сообщает... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:53:00+03:00
2025-05-27T22:04:00+03:00
происшествия
светлана акулова
московский зоопарк
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Выяснение обстоятельств инцидента в Московском зоопарке, где неизвестный мужчина бросил в вольер с животными таблетки, поставлено на контроль, сообщает столичная прокуратура. Во вторник генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, безопасность на территории усилена. Она отметила, что зоопарк уже начал внутреннее расследование. "Пресненская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в Московском зоопарке. По информации Московского зоопарка, неизвестный мужчина бросил в вольер животным таблетки", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, светлана акулова, московский зоопарк, россия
Происшествия, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Россия
Прокуратура начала проверку после попытки отравления в Московском зоопарке

Прокуратура проверит ЧП с попыткой отравления животных в Московском зоопарке

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Выяснение обстоятельств инцидента в Московском зоопарке, где неизвестный мужчина бросил в вольер с животными таблетки, поставлено на контроль, сообщает столичная прокуратура.
Во вторник генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, безопасность на территории усилена. Она отметила, что зоопарк уже начал внутреннее расследование.
"Пресненская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в Московском зоопарке. По информации Московского зоопарка, неизвестный мужчина бросил в вольер животным таблетки", - говорится в Telegram-канале ведомства.
© Фото : Светлана Акулова/TelegramПосетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда
Посетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Светлана Акулова/Telegram
Посетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда
 
ПроисшествияСветлана АкуловаМосковский зоопаркРоссия
 
 
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