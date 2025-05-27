https://ria.ru/20250527/zoopark-2019438863.html

Посетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда

Посетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда - РИА Новости, 27.05.2025

Посетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда

Посетитель Московского зоопарка попытался отравить рысей и леопарда, подбросив в вольеры таблетки, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T20:54:00+03:00

2025-05-27T20:54:00+03:00

2025-05-27T22:22:00+03:00

московский зоопарк

светлана акулова

россия

происшествия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Посетитель Московского зоопарка попытался отравить рысей и леопарда, подбросив в вольеры таблетки, сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в Telegram-канале."Сегодня мы столкнулись с вопиющим случаем жестокости по отношению к животным. На территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление — попытка отравить наших зверей. В ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда преступник бросал их через ограждения. Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой", — написала она.Зоопарк начал внутреннее расследование и связался с правоохранительными органами для возбуждения уголовного дела. Все видеоматериалы передадут следствию."Сейчас проводится полная проверка всех вольеров, параллельно мы проводим срочную экспертизу обнаруженных веществ, чтобы определить состав и возможную опасность для животных. Некоторые препараты, даже в малых дозах, смертельно опасны для животных, и если бы сотрудники вовремя не обнаружили угрозу — последствия могли быть необратимыми", — подчеркнула Акулова, добавив, что всех обитателей зоосада дополнительно обследуют, а безопасность на его территории усилят.Зоопарк будет добиваться строгого применения закона к тем, кто посягает на жизнь и здоровье зверей."Мы сделаем все возможное, чтобы преступник был найден и ответил перед судом. Московский зоопарк — территория закона, и мы используем все правовые механизмы для защиты подопечных", — указала гендиректор.Компромиссов с теми, кто угрожает животным, быть не может, резюмировала она.

https://ria.ru/20250527/muzhchina-2019445721.html

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Видео с неизвестным, который пытался отравить животных в Московском зоопарке Неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, подбросив в вольеры таблетки неизвестного происхождения, сообщила гендиректор зоосада Светлана Акулова. 2025-05-27T20:54 true PT0M22S

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московский зоопарк, светлана акулова, россия, происшествия