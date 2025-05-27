https://ria.ru/20250527/zelenskiy-2019282584.html

"Были слепы". В Японии набросились на Зеленского из-за его лжи

"Были слепы". В Японии набросились на Зеленского из-за его лжи - РИА Новости, 27.05.2025

"Были слепы". В Японии набросились на Зеленского из-за его лжи

Пользователи японского издания Yahoo News Japan обвинили Владимира Зеленского во лжи и искажении информации о происходящем на Украине, а также призвали главу... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:00:00+03:00

2025-05-27T11:00:00+03:00

2025-05-27T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Пользователи японского издания Yahoo News Japan обвинили Владимира Зеленского во лжи и искажении информации о происходящем на Украине, а также призвали главу киевского режима капитулировать и провести выборы."Президент Зеленский, действия российской стороны являются не более, чем ответом на атаки украинских беспилотников по Москве. Вы прекрасно знаете об этом, но все равно пытаетесь изображать из себя жертву! На ваши пропагандистские заявления ведется все меньше и меньше людей. <...> Множество комментаторов замечают украинскую ложь и пишут о ней. Раньше мы были слепы. <...> на данном этапе у вас нет иного выбора, кроме как провести президентские выборы и капитулировать перед Россией", — написал один из комментаторов."Как же предвзяты западные СМИ! Украина атакует российские города каждый божий день, и под обстрелом оказываются мирные жители. Но наши журналисты продолжают мазать Россию черной краской", — заявил другой."Проигрывает здесь Украина. Но именно она продолжает снисходительно требовать от России безоговорочной капитуляции. Это так дико, так странно", — поделился мнением еще один пользователь."К 2021 году украинские военные убили на востоке Украины около 16 тысяч пророссийски настроенных людей, включая детей. Нельзя забывать о тягостных уроках прошлого", — заключил другой читатель.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.Российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Разговор длился более двух часов. Путин заявил, что Москваготова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, в мире, москва