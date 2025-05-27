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Зеленский: идет подготовка соглашения по производству дальнобойного оружия - РИА Новости, 27.05.2025
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23:24 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/zelenskij-2019448930.html
Зеленский: идет подготовка соглашения по производству дальнобойного оружия
Зеленский: идет подготовка соглашения по производству дальнобойного оружия - РИА Новости, 27.05.2025
Зеленский: идет подготовка соглашения по производству дальнобойного оружия
Владимир Зеленский заявил о подготовке договоренностей по производству на Украине дальнобойного вооружения и БПЛА за деньги Евросоюза. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T23:24:00+03:00
2025-05-27T23:24:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о подготовке договоренностей по производству на Украине дальнобойного вооружения и БПЛА за деньги Евросоюза. "Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И прежде всего производство именно беспилотного и дальнобойного элемента... Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - это ключевые элементы. Все должны производить мы", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Зеленский в конце августа 2024 года заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства прошла испытание, не уточнив, к какому классу дальности она относится. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позднее заявил, что дальность полёта новой украинской баллистической ракеты составляет 600-700 километров. Директор украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров позднее заявил, что Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине 2025 года. В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, подчеркнули в ведомстве. В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
https://ria.ru/20250317/zelenskiy-2005603627.html
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в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, михаил подоляк, родион мирошник
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Родион Мирошник
Зеленский: идет подготовка соглашения по производству дальнобойного оружия

Зеленский: идет подготовка соглашения с ЕС по производству дальнобойного оружия

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о подготовке договоренностей по производству на Украине дальнобойного вооружения и БПЛА за деньги Евросоюза.
"Мы готовим уже в ближайшее время и новые договоренности с нашими партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. И прежде всего производство именно беспилотного и дальнобойного элемента... Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - это ключевые элементы. Все должны производить мы", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Зеленский заявил о применении дальнобойных ракет
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Зеленский в конце августа 2024 года заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства прошла испытание, не уточнив, к какому классу дальности она относится. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позднее заявил, что дальность полёта новой украинской баллистической ракеты составляет 600-700 километров.
Директор украинского государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров позднее заявил, что Украина планирует начать выпускать собственные баллистические и крылатые ракеты уже в середине 2025 года.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, подчеркнули в ведомстве.
В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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