https://ria.ru/20250527/zelenskij-2019430004.html

В Киеве заявили, что передали США условия по прекращению огня

В Киеве заявили, что передали США условия по прекращению огня - РИА Новости, 27.05.2025

В Киеве заявили, что передали США условия по прекращению огня

Переданные Украиной США предложения по урегулированию конфликта с РФ касаются только прекращения огня, остальное Киев рассчитывает обсудить непосредственно в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:28:00+03:00

2025-05-27T19:28:00+03:00

2025-05-27T21:10:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Переданные Украиной США предложения по урегулированию конфликта с РФ касаются только прекращения огня, остальное Киев рассчитывает обсудить непосредственно в ходе переговоров, заявил во вторник заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило. Ранее во вторник спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил от Киева список условий для урегулирования конфликта с Россией. "От Украины Америка получила предложения о начале прекращения огня. Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что даст возможность сесть за стол переговоров. Все остальные этапы будут определены во время этих переговоров", - заявил Брусило в эфире украинского новостного телемарафона. По его словам, одним из таких этапов может стать продолжение процесса обмена пленными. Кроме того, Брусило заявил, что Украина считает неприемлемым юридическое признание вхождения в состав РФ Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Ранее во вторник спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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https://ria.ru/20250523/lavrov-2018622959.html

https://ria.ru/20250527/memorandum-2019348968.html

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