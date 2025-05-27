https://ria.ru/20250527/zakharova-2019340663.html
Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной
Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной
Успешному обмену военнопленными по формуле 1000 на 1000 человек между Россией и Украиной способствовали представители госорганов и ведомств Белоруссии, заявила... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:45:00+03:00
2025-05-27T14:45:00+03:00
2025-05-27T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
белоруссия
россия
мария захарова
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Успешному обмену военнопленными по формуле 1000 на 1000 человек между Россией и Украиной способствовали представители госорганов и ведомств Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе прошел крупнейший за три года обмен пленными по формуле 1000 на 1000. "Успешной реализации этой договоренности в немалой степени способствовали представители государственных структур и ведомств Республики Беларусь", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что у Белоруссии есть опыт организации переговоров по урегулированию украинского кризиса, Москва видит сопереживание и сочувствие Минска к происходящему в регионе "с братских позиций".
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, белоруссия, россия, мария захарова, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белоруссия, Россия, Мария Захарова, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной
Захарова: успешному обмену пленными между РФ и Киевом способствовала Белоруссия