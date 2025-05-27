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Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/zakharova-2019340663.html
Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной
Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной
Успешному обмену военнопленными по формуле 1000 на 1000 человек между Россией и Украиной способствовали представители госорганов и ведомств Белоруссии, заявила... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:45:00+03:00
2025-05-27T14:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
белоруссия
россия
мария захарова
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Успешному обмену военнопленными по формуле 1000 на 1000 человек между Россией и Украиной способствовали представители госорганов и ведомств Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе прошел крупнейший за три года обмен пленными по формуле 1000 на 1000. "Успешной реализации этой договоренности в немалой степени способствовали представители государственных структур и ведомств Республики Беларусь", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что у Белоруссии есть опыт организации переговоров по урегулированию украинского кризиса, Москва видит сопереживание и сочувствие Минска к происходящему в регионе "с братских позиций".
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, белоруссия, россия, мария захарова, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белоруссия, Россия, Мария Захарова, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной

Захарова: успешному обмену пленными между РФ и Киевом способствовала Белоруссия

© РИА НовостиМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости
Мария Захарова. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Успешному обмену военнопленными по формуле 1000 на 1000 человек между Россией и Украиной способствовали представители госорганов и ведомств Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе прошел крупнейший за три года обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
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"Успешной реализации этой договоренности в немалой степени способствовали представители государственных структур и ведомств Республики Беларусь", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что у Белоруссии есть опыт организации переговоров по урегулированию украинского кризиса, Москва видит сопереживание и сочувствие Минска к происходящему в регионе "с братских позиций".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелоруссияРоссияМария ЗахароваПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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