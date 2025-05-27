https://ria.ru/20250527/zakharova-2019340663.html

Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной

Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.05.2025

Захарова высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной

Успешному обмену военнопленными по формуле 1000 на 1000 человек между Россией и Украиной способствовали представители госорганов и ведомств Белоруссии, заявила... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:45:00+03:00

2025-05-27T14:45:00+03:00

2025-05-27T14:45:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Успешному обмену военнопленными по формуле 1000 на 1000 человек между Россией и Украиной способствовали представители госорганов и ведомств Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С 23 по 25 мая на белорусско-украинской границе прошел крупнейший за три года обмен пленными по формуле 1000 на 1000. "Успешной реализации этой договоренности в немалой степени способствовали представители государственных структур и ведомств Республики Беларусь", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что у Белоруссии есть опыт организации переговоров по урегулированию украинского кризиса, Москва видит сопереживание и сочувствие Минска к происходящему в регионе "с братских позиций".

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, белоруссия, россия, мария захарова, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире