https://ria.ru/20250527/zakharova-2019321455.html

Захарова назвала условие для начала диалога с США по стратстабильности

Захарова назвала условие для начала диалога с США по стратстабильности - РИА Новости, 27.05.2025

Захарова назвала условие для начала диалога с США по стратстабильности

Возвращение Москвы к диалогу с Вашингтону по стратегической стабильности потребует надежного и стабильного фундамента, в том числе нормализации отношений,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:31:00+03:00

2025-05-27T13:31:00+03:00

2025-05-27T13:31:00+03:00

мария захарова

россия

вашингтон (штат)

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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Возвращение Москвы к диалогу с Вашингтону по стратегической стабильности потребует надежного и стабильного фундамента, в том числе нормализации отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Пока не вызрели условия. Возобновление полноформатного и предметного диалога с США по всему комплексу взаимосвязанных факторов стратегической стабильности потребует, об этом неоднократно говорило руководство нашей страны, надежного политического фундамента, который предусматривает нормализацию двусторонних отношений, включая и материальное воплощение готовности Вашингтона к уважению коренных интересов России, к устранению первопричин принципиальных противоречий, и не в последнюю очередь в области безопасности", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250527/obmen-2019320786.html

россия

вашингтон (штат)

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мария захарова, россия, вашингтон (штат), москва, в мире