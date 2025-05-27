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Захарова назвала условие для начала диалога с США по стратстабильности - РИА Новости, 27.05.2025
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13:31 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/zakharova-2019321455.html
Захарова назвала условие для начала диалога с США по стратстабильности
Захарова назвала условие для начала диалога с США по стратстабильности - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова назвала условие для начала диалога с США по стратстабильности
Возвращение Москвы к диалогу с Вашингтону по стратегической стабильности потребует надежного и стабильного фундамента, в том числе нормализации отношений,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:31:00+03:00
2025-05-27T13:31:00+03:00
мария захарова
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Возвращение Москвы к диалогу с Вашингтону по стратегической стабильности потребует надежного и стабильного фундамента, в том числе нормализации отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Пока не вызрели условия. Возобновление полноформатного и предметного диалога с США по всему комплексу взаимосвязанных факторов стратегической стабильности потребует, об этом неоднократно говорило руководство нашей страны, надежного политического фундамента, который предусматривает нормализацию двусторонних отношений, включая и материальное воплощение готовности Вашингтона к уважению коренных интересов России, к устранению первопричин принципиальных противоречий, и не в последнюю очередь в области безопасности", - сказала Захарова на брифинге.
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мария захарова, россия, вашингтон (штат), москва, в мире
Мария Захарова, Россия, Вашингтон (штат), Москва, В мире
Захарова назвала условие для начала диалога с США по стратстабильности

Захарова: для диалога с США по стратстабильности нужна нормализация отношений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Возвращение Москвы к диалогу с Вашингтону по стратегической стабильности потребует надежного и стабильного фундамента, в том числе нормализации отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пока не вызрели условия. Возобновление полноформатного и предметного диалога с США по всему комплексу взаимосвязанных факторов стратегической стабильности потребует, об этом неоднократно говорило руководство нашей страны, надежного политического фундамента, который предусматривает нормализацию двусторонних отношений, включая и материальное воплощение готовности Вашингтона к уважению коренных интересов России, к устранению первопричин принципиальных противоречий, и не в последнюю очередь в области безопасности", - сказала Захарова на брифинге.
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