Захарова обвинила польских чиновников в цинизме
Захарова: протесты Польши из-за удаления крестов на кладбище выглядят цинично
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Медное" в Тверской области
Мемориальный комплекс "Медное" в Тверской области. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мая – РИА Новости. Протесты польских чиновников из-за ситуации на польском военном кладбище в Тверской области, где, по информации Варшавы, удалили кресты, выглядят цинично на фоне разрушения российских памятников в Польше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что МИД Польши направил в МИД России ноту в связи с тем, что, по его данным, с памятника на польском военном кладбище в Тверской области России якобы удалили крест Virtuti militari и крест войны 1939 года.
"Действительно, такая нота получена, было и заявление МИД Польши на эту же тему, и мы его уже комментировали. Вы знаете, мы уже об этом говорили, что все эти якобы протесты выглядят цинично, лицемерно. Знаете, почему? Потому что они ведь последовательно, системно многие годы уничтожают памятники, делают это со злым умыслом, не случайно, делают не вандалы какие-то отдельно взятые, а даже если этим занимаются вандалы-экстремисты, они это делают по где-то гласному, где-то негласному разрешению властей (Польши – ред.) ", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, польская нота содержит особый цинизм, потому что в ней упоминаются те самые документы, регламентирующие сохранение и уход за местами памяти жертв войн и репрессий, на которые многие годы ссылалась российская сторона, говоря о разрушении советских памятников в Польше.
"Варшава все эти призывы и, соответственно, документы игнорировала. Поэтому думаю, что здесь и прибавить нечего", - резюмировала она.
Мемориальный комплекс "Медное" является филиалом Государственного центрального музея современной истории России. На кладбище захоронены польские военнопленные, взятые в плен или арестованные на территории Польши в 1939 году.