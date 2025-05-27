https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html

Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине

Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине - РИА Новости, 27.05.2025

Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале с иронией прокомментировала заявления канцлера и вице-канцлера ФРГ о снятии ограничений по... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T01:47:00+03:00

2025-05-27T01:47:00+03:00

2025-05-27T01:47:00+03:00

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фридрих мерц

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале с иронией прокомментировала заявления канцлера и вице-канцлера ФРГ о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставляемого Украине. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. "Да отберите у них наконец "ложечку для сахара" и "салфетку"! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны", - написала Захарова. Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от первой леди Франции Брижит, соответствующие кадры попали в сеть. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом являлась бумажная салфетка.

https://ria.ru/20250526/makron-2019131846.html

https://ria.ru/20250513/zakharova-2016666336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, франция, украина, эммануэль макрон, мария захарова, фридрих мерц