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Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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01:47 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html
Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине
Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале с иронией прокомментировала заявления канцлера и вице-канцлера ФРГ о снятии ограничений по... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:47:00+03:00
2025-05-27T01:47:00+03:00
в мире
германия
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мария захарова
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале с иронией прокомментировала заявления канцлера и вице-канцлера ФРГ о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставляемого Украине. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. "Да отберите у них наконец "ложечку для сахара" и "салфетку"! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны", - написала Захарова. Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от первой леди Франции Брижит, соответствующие кадры попали в сеть. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом являлась бумажная салфетка.
https://ria.ru/20250526/makron-2019131846.html
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в мире, германия, франция, украина, эммануэль макрон, мария захарова, фридрих мерц
В мире, Германия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Фридрих Мерц
Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине

Захарова призвала отобрать "салфетку" у канцлера и вице-канцлера Германии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале с иронией прокомментировала заявления канцлера и вице-канцлера ФРГ о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставляемого Украине.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
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"Да отберите у них наконец "ложечку для сахара" и "салфетку"! Надеюсь, хоть эти двое не подрались как Макроны", - написала Захарова.
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от первой леди Франции Брижит, соответствующие кадры попали в сеть.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом являлась бумажная салфетка.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 13:25
 
В миреГерманияФранцияУкраинаЭммануэль МакронМария ЗахароваФридрих Мерц
 
 
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