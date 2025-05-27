Захарова пошутила в ответ на заявление Мерца о поставках оружия Украине
Захарова призвала отобрать "салфетку" у канцлера и вице-канцлера Германии
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале с иронией прокомментировала заявления канцлера и вице-канцлера ФРГ о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставляемого Украине.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия, вопреки заявлению Мерца, не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от первой леди Франции Брижит, соответствующие кадры попали в сеть.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом являлась бумажная салфетка.