https://ria.ru/20250527/yugra-2019427708.html

Югра увеличила размер выплат контрактникам Минобороны РФ

Югра увеличила размер выплат контрактникам Минобороны РФ - РИА Новости, 27.05.2025

Югра увеличила размер выплат контрактникам Минобороны РФ

Заключающим контракт с Минобороны России в Ханты-Мансийске увеличили единовременную региональную выплату до 2,65 миллиона рублей, направленное на усиление... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:06:00+03:00

2025-05-27T19:06:00+03:00

2025-05-27T19:06:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

руслан кухарук

ханты-мансийск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ТЮМЕНЬ, 27 мая – РИА Новости. Заключающим контракт с Минобороны России в Ханты-Мансийске увеличили единовременную региональную выплату до 2,65 миллиона рублей, направленное на усиление поддержки участников специальной военной операции постановление подписал губернатор Руслан Кухарук, сообщается на сайте правительства округа. "Руслан Кухарук подписал постановление, направленное на усиление поддержки участников специальной военной операции… Для граждан, которые примут решение о поступлении на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации… в период с 26 мая 2025 года по 31 июля 2025 года, единовременная выплата при заключении контракта будет увеличена и составит 2 650 000 рублей", - указано в сообщении. Также сообщается, что по истечении 30 месяцев военной службы при условии ее продолжения и участия в СВО, военнослужащим будут дополнительно выплачивать по 150 тысяч рублей каждые два месяца. Региональные выплаты суммируются с федеральной единовременной денежной выплатой для военнослужащих-контрактников, при этом в ряде муниципалитетов Югры при заключении контракта предусмотрена выплата в размере 150 тысяч рублей из местного бюджета. Таким образом, сумма выплат бойцу, заключившему контракт в Югре, за 12 месяцев составит от 5,72 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250505/svo-2015158022.html

ханты-мансийск

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руслан кухарук, ханты-мансийск, министерство обороны рф (минобороны рф)