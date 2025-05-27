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Глава президентского совета Йемена прибыл в Россию - РИА Новости, 27.05.2025
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18:15 27.05.2025 (обновлено: 18:37 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/yemen-2019414125.html
Глава президентского совета Йемена прибыл в Россию
Глава президентского совета Йемена прибыл в Россию - РИА Новости, 27.05.2025
Глава президентского совета Йемена прибыл в Россию
Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:15:00+03:00
2025-05-27T18:37:00+03:00
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ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене, сообщило Йеменское госагентство новостей Saba.По его информации, аль-Алими в аэропорту "Внуково" встречал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин."Во время визита глава Президентского совета проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным о путях укрепления двусторонних отношений и координации позиций по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, по развитию ситуации в Йемене, миротворческим усилиям, а также региональной и международной безопасности", - отметило агентство.Кроме того, говорится в его сообщении, "программа визита будет включать встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц Государственной Думы и правительства России, а также политическими и дипломатическими деятелями".Ранее пресс-служба йеменского лидера сообщила РИА Новости, что визит аль-Алими в Россию продлится до 29 мая. Он возглавляет международно признанные власти Йемена с 2022 года.
https://ria.ru/20250526/yemen-2019056649.html
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россия, йемен, сергей вершинин, владимир путин, в мире
Россия, Йемен, Сергей Вершинин, Владимир Путин, В мире
Глава президентского совета Йемена прибыл в Россию

Глава президентского совета Йемена аль-Алими прибыл с визитом в Россию

© AP Photo / Ahmed YosriЛидер Йемена Ришад аль-Алими
Лидер Йемена Ришад аль-Алими - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Ahmed Yosri
Лидер Йемена Ришад аль-Алими. Архивное фото
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ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене, сообщило Йеменское госагентство новостей Saba.
По его информации, аль-Алими в аэропорту "Внуково" встречал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
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"Во время визита глава Президентского совета проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным о путях укрепления двусторонних отношений и координации позиций по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, по развитию ситуации в Йемене, миротворческим усилиям, а также региональной и международной безопасности", - отметило агентство.
Кроме того, говорится в его сообщении, "программа визита будет включать встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц Государственной Думы и правительства России, а также политическими и дипломатическими деятелями".
Ранее пресс-служба йеменского лидера сообщила РИА Новости, что визит аль-Алими в Россию продлится до 29 мая. Он возглавляет международно признанные власти Йемена с 2022 года.
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