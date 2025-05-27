https://ria.ru/20250527/yemen-2019414125.html

Глава президентского совета Йемена прибыл в Россию

Глава президентского совета Йемена прибыл в Россию - РИА Новости, 27.05.2025

Глава президентского совета Йемена прибыл в Россию

Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:15:00+03:00

2025-05-27T18:15:00+03:00

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ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Глава Руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими прибыл во вторник с официальным визитом в Россию, обсудит координацию позиций по ситуации в Йемене, сообщило Йеменское госагентство новостей Saba.По его информации, аль-Алими в аэропорту "Внуково" встречал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин."Во время визита глава Президентского совета проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным о путях укрепления двусторонних отношений и координации позиций по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, по развитию ситуации в Йемене, миротворческим усилиям, а также региональной и международной безопасности", - отметило агентство.Кроме того, говорится в его сообщении, "программа визита будет включать встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц Государственной Думы и правительства России, а также политическими и дипломатическими деятелями".Ранее пресс-служба йеменского лидера сообщила РИА Новости, что визит аль-Алими в Россию продлится до 29 мая. Он возглавляет международно признанные власти Йемена с 2022 года.

https://ria.ru/20250526/yemen-2019056649.html

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россия, йемен, сергей вершинин, владимир путин, в мире