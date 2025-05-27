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Взрыв на химзаводе в Китае
Взрыв на химзаводе в Китае - РИА Новости, 27.05.2025
Взрыв на химзаводе в Китае
В восточной китайской провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химическом заводе. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:35:00+03:00
2025-05-27T15:35:00+03:00
2025-05-27T15:35:00+03:00
китай
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В восточной китайской провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химическом заводе.
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китай, видео, видео
Китай, Видео
Взрыв на химзаводе в Китае
В восточной китайской провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химическом заводе.
2025-05-27T15:35
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PT0M24S
Взрыв на химзаводе в Китае
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В восточной китайской провинции Шаньдун спасатели устраняют последствия взрыва на химическом заводе.