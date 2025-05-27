https://ria.ru/20250527/vzryv-2019241212.html
Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек
Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек - РИА Новости, 27.05.2025
Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек
В американском штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой было 13 человек, есть пострадавшие, сообщает во вторник береговая охрана США в соцсети X. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:25:00+03:00
2025-05-27T04:25:00+03:00
2025-05-27T04:48:00+03:00
в мире
флорида
сша
майами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. В американском штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой было 13 человек, есть пострадавшие, сообщает во вторник береговая охрана США в соцсети X."Судно взорвалось около 05:45 вечера в понедельник (12 часов ночи вторника по времени мск - ред.) с 13 людьми на борту недалеко от Нью-Ривер-Трайэнгл, Форт-Лодердейл. Сообщается о множественных травмах", - заявила береговая охрана южных штатов США.Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, сейчас проводится расследование инцидента.Форт-Лодердейл - курортный город вблизи Майами. В понедельник в США федеральный выходной в связи с Днем Поминовения.
https://ria.ru/20250518/stolknovenie-2017648275.html
флорида
сша
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша, майами
В мире, Флорида, США, Майами
Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек
Во Флориде взорвалась лодка с пассажирами на борту, есть пострадавшие