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Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек - РИА Новости, 27.05.2025
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04:25 27.05.2025 (обновлено: 04:48 27.05.2025)
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Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек
Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек - РИА Новости, 27.05.2025
Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек
В американском штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой было 13 человек, есть пострадавшие, сообщает во вторник береговая охрана США в соцсети X. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:25:00+03:00
2025-05-27T04:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. В американском штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой было 13 человек, есть пострадавшие, сообщает во вторник береговая охрана США в соцсети X."Судно взорвалось около 05:45 вечера в понедельник (12 часов ночи вторника по времени мск - ред.) с 13 людьми на борту недалеко от Нью-Ривер-Трайэнгл, Форт-Лодердейл. Сообщается о множественных травмах", - заявила береговая охрана южных штатов США.Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, сейчас проводится расследование инцидента.Форт-Лодердейл - курортный город вблизи Майами. В понедельник в США федеральный выходной в связи с Днем Поминовения.
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в мире, флорида, сша, майами
В мире, Флорида, США, Майами
Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек

Во Флориде взорвалась лодка с пассажирами на борту, есть пострадавшие

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи США
Автомобиль скорой помощи США - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. В американском штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой было 13 человек, есть пострадавшие, сообщает во вторник береговая охрана США в соцсети X.
"Судно взорвалось около 05:45 вечера в понедельник (12 часов ночи вторника по времени мск - ред.) с 13 людьми на борту недалеко от Нью-Ривер-Трайэнгл, Форт-Лодердейл. Сообщается о множественных травмах", - заявила береговая охрана южных штатов США.
Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, сейчас проводится расследование инцидента.
Форт-Лодердейл - курортный город вблизи Майами. В понедельник в США федеральный выходной в связи с Днем Поминовения.
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18 мая, 07:43
 
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