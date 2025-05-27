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Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек

Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек - РИА Новости, 27.05.2025

Во Флориде взорвалась лодка, на борту которой были 13 человек

В американском штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой было 13 человек, есть пострадавшие, сообщает во вторник береговая охрана США в соцсети X. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T04:25:00+03:00

2025-05-27T04:25:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. В американском штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой было 13 человек, есть пострадавшие, сообщает во вторник береговая охрана США в соцсети X."Судно взорвалось около 05:45 вечера в понедельник (12 часов ночи вторника по времени мск - ред.) с 13 людьми на борту недалеко от Нью-Ривер-Трайэнгл, Форт-Лодердейл. Сообщается о множественных травмах", - заявила береговая охрана южных штатов США.Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы, сейчас проводится расследование инцидента.Форт-Лодердейл - курортный город вблизи Майами. В понедельник в США федеральный выходной в связи с Днем Поминовения.

https://ria.ru/20250518/stolknovenie-2017648275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, флорида, сша, майами