https://ria.ru/20250527/vtb-2019326547.html

ВТБ: дебетовые карты остаются основным способом оплаты среди клиентов

ВТБ: дебетовые карты остаются основным способом оплаты среди клиентов - РИА Новости, 27.05.2025

ВТБ: дебетовые карты остаются основным способом оплаты среди клиентов

Пластиковые карты остаются самым популярным платежным средством среди пользователей ВТБ, всего за первый квартал 2025 года клиенты банка потратили более 1... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:54:00+03:00

2025-05-27T13:54:00+03:00

2025-05-27T13:54:00+03:00

втб (банк)

банковские карты

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пластиковые карты остаются самым популярным платежным средством среди пользователей ВТБ, всего за первый квартал 2025 года клиенты банка потратили более 1 триллиона рублей с использованием дебетовых карт, сообщила пресс-служба кредитной организации. Так, число покупок при помощи дебетовых карт выросло почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество транзакций также увеличилось вполовину и достигло 1,2 миллиарда. Аналитики банка прогнозируют дальнейший рост трат по картам: ожидается, что по итогам четвертого квартала сумма увеличится на 36%. Также выросло использование кредитных карт. В первом квартале 2025 года клиенты потратили более 138 миллиардов рублей, что на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество транзакций достигло 100 миллионов, увеличившись почти на четверть по сравнению с прошлым годом. По прогнозам банка, к концу 2025 года доля оплат дебетовыми картами вырастет на 1,5%, а доля кредитных карт сократится на те же 1,5%. За первый квартал клиенты совершили 90 миллионов оплат с помощью платежных стикеров, потратив более 65 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом число транзакций выросло почти в шесть раз. С помощью ВТБ Pay клиенты совершили более 40 миллионов транзакций и потратили на покупки свыше 30 млрд рублей. Доля цифровых карт не меняется и остается на уровне 2,1% от общего транзакционного оборота. За первый квартал клиенты совершили более 21 миллиона оплат с помощью таких карт на общую сумму свыше 25 миллиардов рублей. При этом по сравнению с прошлым годом количество и сумма трат увеличились на 54%. "Несмотря на развитие цифровых способов оплаты, карты продолжают оставаться ключевым платежным инструментом. Когда сел заряд на телефоне или пропал интернет, а заплатить за покупку нужно моментально, именно пластиковая карта становится “джокером”. Вместе с тем мы наблюдаем значительный рост интереса к альтернативным платежным решениям – современный потребитель ценит свободу выбора и гибкость в способах оплаты", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Ростислава Яныкина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб (банк), банковские карты, россия