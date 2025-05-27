Рейтинг@Mail.ru
Мирошник: в Селидово идентифицировали более 120 мирных жителей, убитых ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/vsu-2019422259.html
Мирошник: в Селидово идентифицировали более 120 мирных жителей, убитых ВСУ
Мирошник: в Селидово идентифицировали более 120 мирных жителей, убитых ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
Мирошник: в Селидово идентифицировали более 120 мирных жителей, убитых ВСУ
Идентифицированы уже более 120 тел расстрелянных ВСУ мирных жителей в Селидово в ДНР, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:39:00+03:00
2025-05-27T18:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
селидово
донецкая народная республика
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_83479bcd7df4ff831b374e95524a17ac.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Идентифицированы уже более 120 тел расстрелянных ВСУ мирных жителей в Селидово в ДНР, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее он заявил, что с февраля 2022 года от рук украинских боевиков погибло уже 6,8 тысячи мирных жителей российских регионов. "Это минимальные верифицированные данные, сюда еще не вошла статистика о преступлениях, совершенных на территориях, контролировавшихся до последнего времени формированиями ВСУ и освобожденных за последние месяцы. Это более 120 мирных жителей, расстрелянных карателями, покидавшими город Селидово в ДНР. За неделю до бегства они (боевики - ред.) заявили, что "наших здесь нет", и расстреливали любого мирного жителя, встречавшегося на улице. Всего уже идентифицировано более 120 тел расстрелянных мирных на улицах Селидово", - заявил Мирошник на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Кроме того, по его словам, десятки мирных жителей были убиты нацистами при попытках покинуть зону военных действий и выйти на сторону, контролируемую российскими войсками в Часов Яре. "Группам мирных с белыми флагами не только не давали гуманитарный коридор или какое-то снисхождение, но их целенаправленно расстреливали из минометов и забрасывали дронами-камикадзе, заявляя, что "мы живыми тут никого не оставим", - отметил Мирошник. В российском оборонном ведомстве 29 октября 2024 года сообщали о взятии войсками под контроль Селидово. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20250527/zverstva-2019354330.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
селидово
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_300857c529d78ca0572150c9f430c0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
селидово, донецкая народная республика, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник: в Селидово идентифицировали более 120 мирных жителей, убитых ВСУ

Мирошник: в Селидово в ДНР идентифицировали более 120 убитых ВСУ мирных жителей

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Идентифицированы уже более 120 тел расстрелянных ВСУ мирных жителей в Селидово в ДНР, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее он заявил, что с февраля 2022 года от рук украинских боевиков погибло уже 6,8 тысячи мирных жителей российских регионов.
Возвращенные в Россию с Украины жители прибыли в Курскую область - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Жители Курской области, вернувшиеся из Сум, рассказали о зверствах ВСУ
Вчера, 15:25
"Это минимальные верифицированные данные, сюда еще не вошла статистика о преступлениях, совершенных на территориях, контролировавшихся до последнего времени формированиями ВСУ и освобожденных за последние месяцы. Это более 120 мирных жителей, расстрелянных карателями, покидавшими город Селидово в ДНР. За неделю до бегства они (боевики - ред.) заявили, что "наших здесь нет", и расстреливали любого мирного жителя, встречавшегося на улице. Всего уже идентифицировано более 120 тел расстрелянных мирных на улицах Селидово", - заявил Мирошник на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Кроме того, по его словам, десятки мирных жителей были убиты нацистами при попытках покинуть зону военных действий и выйти на сторону, контролируемую российскими войсками в Часов Яре.
"Группам мирных с белыми флагами не только не давали гуманитарный коридор или какое-то снисхождение, но их целенаправленно расстреливали из минометов и забрасывали дронами-камикадзе, заявляя, что "мы живыми тут никого не оставим", - отметил Мирошник.
В российском оборонном ведомстве 29 октября 2024 года сообщали о взятии войсками под контроль Селидово. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСелидовоДонецкая Народная РеспубликаРоссияРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала