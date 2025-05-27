Мирошник: в Селидово идентифицировали более 120 мирных жителей, убитых ВСУ
Мирошник: в Селидово в ДНР идентифицировали более 120 убитых ВСУ мирных жителей
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Идентифицированы уже более 120 тел расстрелянных ВСУ мирных жителей в Селидово в ДНР, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее он заявил, что с февраля 2022 года от рук украинских боевиков погибло уже 6,8 тысячи мирных жителей российских регионов.
"Это минимальные верифицированные данные, сюда еще не вошла статистика о преступлениях, совершенных на территориях, контролировавшихся до последнего времени формированиями ВСУ и освобожденных за последние месяцы. Это более 120 мирных жителей, расстрелянных карателями, покидавшими город Селидово в ДНР. За неделю до бегства они (боевики - ред.) заявили, что "наших здесь нет", и расстреливали любого мирного жителя, встречавшегося на улице. Всего уже идентифицировано более 120 тел расстрелянных мирных на улицах Селидово", - заявил Мирошник на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Кроме того, по его словам, десятки мирных жителей были убиты нацистами при попытках покинуть зону военных действий и выйти на сторону, контролируемую российскими войсками в Часов Яре.
"Группам мирных с белыми флагами не только не давали гуманитарный коридор или какое-то снисхождение, но их целенаправленно расстреливали из минометов и забрасывали дронами-камикадзе, заявляя, что "мы живыми тут никого не оставим", - отметил Мирошник.
В российском оборонном ведомстве 29 октября 2024 года сообщали о взятии войсками под контроль Селидово. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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