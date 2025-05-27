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При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 27.05.2025 (обновлено: 17:16 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/vsu-2019388402.html
При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области
При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области - РИА Новости, 27.05.2025
При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области
Более 300 мирных жителей Курской области погибли, судьба еще почти 800 остается неизвестной в результате нападения ВСУ на область в августе прошлого года,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:13:00+03:00
2025-05-27T17:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Более 300 мирных жителей Курской области погибли, судьба еще почти 800 остается неизвестной в результате нападения ВСУ на область в августе прошлого года, сообщил РИА Новости прокурор региона Алексей Цуканов. "Неизвестная судьба у 789 … а 313 погибло", - сказал Цуканов после круглого стола "Курская область - форпост России: сохранение исторической памяти и правды". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250526/vsu-2019092869.html
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курская область, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области

Цуканов: 313 жителей курского приграничья погибли, судьба почти 800 неизвестна

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Более 300 мирных жителей Курской области погибли, судьба еще почти 800 остается неизвестной в результате нападения ВСУ на область в августе прошлого года, сообщил РИА Новости прокурор региона Алексей Цуканов.
"Неизвестная судьба у 789 … а 313 погибло", - сказал Цуканов после круглого стола "Курская область - форпост России: сохранение исторической памяти и правды".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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