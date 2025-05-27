https://ria.ru/20250527/vsu-2019388402.html

При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области

При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области - РИА Новости, 27.05.2025

При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области

Более 300 мирных жителей Курской области погибли, судьба еще почти 800 остается неизвестной в результате нападения ВСУ на область в августе прошлого года,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:13:00+03:00

2025-05-27T17:13:00+03:00

2025-05-27T17:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Более 300 мирных жителей Курской области погибли, судьба еще почти 800 остается неизвестной в результате нападения ВСУ на область в августе прошлого года, сообщил РИА Новости прокурор региона Алексей Цуканов. "Неизвестная судьба у 789 … а 313 погибло", - сказал Цуканов после круглого стола "Курская область - форпост России: сохранение исторической памяти и правды". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250526/vsu-2019092869.html

курская область

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курская область, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины