https://ria.ru/20250527/vsu-2019388402.html
При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области
При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области - РИА Новости, 27.05.2025
При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области
Более 300 мирных жителей Курской области погибли, судьба еще почти 800 остается неизвестной в результате нападения ВСУ на область в августе прошлого года,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:13:00+03:00
2025-05-27T17:13:00+03:00
2025-05-27T17:16:00+03:00
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курская область
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Более 300 мирных жителей Курской области погибли, судьба еще почти 800 остается неизвестной в результате нападения ВСУ на область в августе прошлого года, сообщил РИА Новости прокурор региона Алексей Цуканов. "Неизвестная судьба у 789 … а 313 погибло", - сказал Цуканов после круглого стола "Курская область - форпост России: сохранение исторической памяти и правды". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250526/vsu-2019092869.html
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курская область, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
При нападении боевиков ВСУ погибли более 300 жителей Курской области
Цуканов: 313 жителей курского приграничья погибли, судьба почти 800 неизвестна