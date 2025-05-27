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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 27.05.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Житель села Красная Поляна Шебекинского округа Белгородской области получил контузию в результате детонации дрона на территории частного домовладения, сообщил... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:46:00+03:00
2025-05-27T16:46:00+03:00
2025-05-27T16:46:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Житель села Красная Поляна Шебекинского округа Белгородской области получил контузию в результате детонации дрона на территории частного домовладения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В селе Красная Поляна Шебекинского округа ранен мирный житель. Мужчина получил контузию в результате детонации дрона на территории частного домовладения. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, красная поляна, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Красная Поляна, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Гладков: житель села Красная Поляна пострадал при детонации дрона ВСУ