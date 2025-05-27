Почти 800 жителей Курской области пострадали от вторжения ВСУ
Цуканов: при вторжении ВСУ в Курскую область пострадали 794 человека
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 27 мая – РИА Новости. В результате вторжения ВСУ на территорию курского приграничья пострадали 794 человека, среди них 26 детей, сообщил прокурор Курской области Алексей Цуканов.
Во время круглого стола "Курская область - форпост России: сохранение исторической памяти и правды" Цуканов заявил, что украинские нацисты ежедневно из различного вида оружия, в том числе применяя баллистические кассетные боеприпасы, используя БПЛА, целенаправленно убивают мирное российское население, включая детей, женщин и стариков. По его данным, в результате нападения ВСУ на область в августе прошлого года 313 мирных жителей Курской области погибли, судьба еще 789 остается неизвестной.
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"На некогда мирной процветающей территории нашей области… всего (после вторжения ВСУ – ред.) пострадало 794 (человека – ред.), включая 26 раненых детей", - сказал Цуканов во время проведения круглого стола.
Он добавил, что всего с начала СВО пострадали более тысячи жителей региона.
"Всего с начала проведения специальной военной операции и в связи с проведением военной операции на территории области погибло 358 наших граждан, среди них также четверо детей. Пострадало 1090, из них 34 раненых детей", - заявил Цуканов.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.
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