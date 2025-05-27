https://ria.ru/20250527/vsu-2019305150.html

ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки

ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025

ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:29:00+03:00

2025-05-27T12:29:00+03:00

2025-05-27T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Двуречанское, Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Кутьковка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, танк, восемь пикапов и артиллерийское орудие, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)