https://ria.ru/20250527/vsu-2019305150.html
ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025
ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:29:00+03:00
2025-05-27T12:29:00+03:00
2025-05-27T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Двуречанское, Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Кутьковка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, танк, восемь пикапов и артиллерийское орудие, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли 205 боевиков, танк и станцию РЭБ в зоне действий "Запада" за сутки