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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 27.05.2025 (обновлено: 12:35 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/vsu-2019303278.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 245 военнослужащих,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:24:00+03:00
2025-05-27T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
алексеевка
вооруженные силы украины
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 245 военнослужащих, уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Угроеды, Писаревка, Алексеевка, Садки, Храповщина и Лекарское Сумской области, а также Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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харьковская область
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харьковская область, алексеевка, вооруженные силы украины, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Алексеевка, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 245 военнослужащих, уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Угроеды, Писаревка, Алексеевка, Садки, Храповщина и Лекарское Сумской области, а также Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАлексеевкаВооруженные силы УкраиныСумская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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