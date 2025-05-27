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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 245 военнослужащих,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:24:00+03:00
2025-05-27T12:24:00+03:00
2025-05-27T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
алексеевка
вооруженные силы украины
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 245 военнослужащих, уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Угроеды, Писаревка, Алексеевка, Садки, Храповщина и Лекарское Сумской области, а также Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, алексеевка, вооруженные силы украины, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Алексеевка, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки