https://ria.ru/20250527/vsu-2019303278.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 245 военнослужащих,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:24:00+03:00

2025-05-27T12:24:00+03:00

2025-05-27T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

алексеевка

вооруженные силы украины

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 245 военнослужащих, уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Угроеды, Писаревка, Алексеевка, Садки, Храповщина и Лекарское Сумской области, а также Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

алексеевка

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харьковская область, алексеевка, вооруженные силы украины, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)