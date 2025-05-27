ВСУ атаковали Белгородскую область более 110 раз за сутки
Гладков: ВСУ атаковали 15 районов Белгородской области более чем 110 БПЛА
Последствия воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали 15 районов Белгородской области и областной центр более чем 110 беспилотниками, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, в ночь на вторник 34 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. ВСУ выпустили 75 снарядов и 114 беспилотников, большую часть сбила система ПВО. Повреждения получили два многоквартирных дома, четыре частных дома, коммерческий объект, 11 машин, а также одна единица спецтехники.
"В городе Грайвороне в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта пострадала женщина. Она продолжает лечение амбулаторно... В городе Шебекино супруги получили ранения от удара FPV-дрона. Пострадавшим оказана необходимая помощь", - заявил губернатор.
По его словам, два дрона также атаковали участок дороги Белгород — Грайворон — Козинка. Женщина в одном из автомобилей получила баротравму. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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