https://ria.ru/20250527/vsu-2019297614.html

ВСУ атаковали Белгородскую область более 110 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область более 110 раз за сутки - РИА Новости, 27.05.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область более 110 раз за сутки

Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали 15 районов Белгородской области и областной центр более чем 110 беспилотниками, пострадали четыре мирных жителя, РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:58:00+03:00

2025-05-27T11:58:00+03:00

2025-05-27T11:58:00+03:00

белгородская область

грайворон

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали 15 районов Белгородской области и областной центр более чем 110 беспилотниками, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, в ночь на вторник 34 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. ВСУ выпустили 75 снарядов и 114 беспилотников, большую часть сбила система ПВО. Повреждения получили два многоквартирных дома, четыре частных дома, коммерческий объект, 11 машин, а также одна единица спецтехники. "В городе Грайвороне в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта пострадала женщина. Она продолжает лечение амбулаторно... В городе Шебекино супруги получили ранения от удара FPV-дрона. Пострадавшим оказана необходимая помощь", - заявил губернатор. По его словам, два дрона также атаковали участок дороги Белгород — Грайворон — Козинка. Женщина в одном из автомобилей получила баротравму. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250526/vosstanovlenie-2019055579.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

грайворон

украина

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белгородская область, грайворон, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины