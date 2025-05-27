https://ria.ru/20250527/vsu-2019247849.html

Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены, рассказал российский боец

Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены, рассказал российский боец - РИА Новости, 27.05.2025

Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены, рассказал российский боец

Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее, чем мужчины, рассказал РИА Новости штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:38:00+03:00

2025-05-27T06:38:00+03:00

2025-05-27T06:46:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее, чем мужчины, рассказал РИА Новости штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Монте". "Мне кажется, что женщины наиболее подготовленные, чем мужчины... У них (мужчин в рядах ВСУ - ред.) начинается паника, они начинают по рации передавать, что идут штурмовики... И все, у них (ВСУ - ред.) откат (отступление – ред.). А эта женщина, я говорю то, что видел своими глазами, она удерживала позицию и была уничтожена. Но сам факт того, что она не убежала и держала позиции", – рассказал "Монте". По словам штурмовика, среди ВСУ много военнослужащих-женщин, которые не только служат операторами БПЛА, но и могут занимать позицию пулеметчика.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины