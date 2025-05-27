Рейтинг@Mail.ru
Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены, рассказал российский боец - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 27.05.2025 (обновлено: 06:46 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/vsu-2019247849.html
Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены, рассказал российский боец
Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены, рассказал российский боец - РИА Новости, 27.05.2025
Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены, рассказал российский боец
Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее, чем мужчины, рассказал РИА Новости штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:38:00+03:00
2025-05-27T06:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980106797_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1254ec3c2714487b7bf21b17e0db0143.jpg
ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее, чем мужчины, рассказал РИА Новости штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Монте". "Мне кажется, что женщины наиболее подготовленные, чем мужчины... У них (мужчин в рядах ВСУ - ред.) начинается паника, они начинают по рации передавать, что идут штурмовики... И все, у них (ВСУ - ред.) откат (отступление – ред.). А эта женщина, я говорю то, что видел своими глазами, она удерживала позицию и была уничтожена. Но сам факт того, что она не убежала и держала позиции", – рассказал "Монте". По словам штурмовика, среди ВСУ много военнослужащих-женщин, которые не только служат операторами БПЛА, но и могут занимать позицию пулеметчика.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980106797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5796484e1269b77b5352c6b6f2d9f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены, рассказал российский боец

Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее мужчин

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Женщины в рядах ВСУ лучше подготовлены и морально устойчивее, чем мужчины, рассказал РИА Новости штурмовик 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным "Монте".
"Мне кажется, что женщины наиболее подготовленные, чем мужчины... У них (мужчин в рядах ВСУ - ред.) начинается паника, они начинают по рации передавать, что идут штурмовики... И все, у них (ВСУ - ред.) откат (отступление – ред.). А эта женщина, я говорю то, что видел своими глазами, она удерживала позицию и была уничтожена. Но сам факт того, что она не убежала и держала позиции", – рассказал "Монте".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине
Вчера, 02:23
По словам штурмовика, среди ВСУ много военнослужащих-женщин, которые не только служат операторами БПЛА, но и могут занимать позицию пулеметчика.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала