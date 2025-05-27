ВСУ убили беременную женщину во время вторжения в Курскую область
Боевики ВСУ убили беременную женщину во время вторжения в Курскую область
© AP Photo / Andriy AndriyenkoБоевики ВСУ
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Боевики ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 27 мая – РИА Новости. Военные ВСУ, "идеологически настроенные на геноцид русского населения", в Курской области убили беременную женщину на глазах у родственников и ее ребенка, рассказал прокурор региона Алексей Цуканов.
Во время круглого стола "Курская область - форпост России: сохранение исторической памяти и правды" Цуканов заявил, что украинские нацисты ежедневно из различного вида оружия, в том числе применяя баллистические кассетные боеприпасы, используя БПЛА, целенаправленно убивают мирное российское население, включая детей, женщин и стариков.
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"Утром 6 августа прошлого года … идеологически настроенные на геноцид русского населения вооруженные силы Украины, вторглись на территорию Курской области, повторив преступления фашистской Германии… Убита на глазах у родственников и своего ребенка беременная женщина", - сообщил Цуканов.
По его данным, 313 мирных жителей Курской области погибли, судьба еще 789 остается неизвестной в результате нападения ВСУ на область в августе прошлого года.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению области от украинских боевиков.
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