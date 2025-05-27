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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 27.05.2025
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 украинских военных, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:26:00+03:00
2025-05-27T12:26:00+03:00
2025-05-27T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 украинских военных, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Днепр"
МО РФ: ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Днепр"