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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 27.05.2025

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 украинских военных, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:26:00+03:00

2025-05-27T12:26:00+03:00

2025-05-27T12:27:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 украинских военных, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), сша