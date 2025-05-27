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ВСУ потеряли более 280 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли более 280 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 27.05.2025
ВСУ потеряли более 280 военных в зоне действий группировки "Юг"
Украинские войска потеряли за сутки свыше 280 военных в зоне действий подразделения "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:24:00+03:00
2025-05-27T12:24:00+03:00
2025-05-27T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 280 военных в зоне действий подразделения "Южной" группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, ВСУ в зоне действий "Юга" потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства и 12 автомобилей, уничтожены орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ потеряли более 280 военных в зоне действий группировки "Юг"
МО РФ: ВСУ потеряли более 280 военных в зоне действий группировки "Юг"