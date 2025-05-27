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В Анкаре прокомментировали слова Келлога о новой встрече России и Украины - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 27.05.2025 (обновлено: 17:23 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/vstrecha-2019392939.html
В Анкаре прокомментировали слова Келлога о новой встрече России и Украины
В Анкаре прокомментировали слова Келлога о новой встрече России и Украины - РИА Новости, 27.05.2025
В Анкаре прокомментировали слова Келлога о новой встрече России и Украины
Информации о возможности проведения второго раунда встреч делегаций РФ и Украины в Женеве нет, при этом Турция открыто заявила о готовности их принять, сообщил... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:22:00+03:00
2025-05-27T17:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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кит келлог
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АНКАРА, 27 мая - РИА Новости. Информации о возможности проведения второго раунда встреч делегаций РФ и Украины в Женеве нет, при этом Турция открыто заявила о готовности их принять, сообщил РИА Новости представитель администрации президента Турции. Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. "У нас нет такой информации", - заявили в администрации президента Турции. По его словам, турецкая сторона открыто заявила на всех официальных уровнях, что готова принять у себя очередной раунд переговоров. "Об этом открыто было заявлено, вам (представителям СМИ) это известно. Других комментариев нет",- добавил собеседник агентства. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html
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в мире, россия, украина, турция, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Турция, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Анкаре прокомментировали слова Келлога о новой встрече России и Украины

У администрации Эрдогана нет данных о переговорах РФ и Украины в Женеве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлажки России и Украины в зале для переговоров
Флажки России и Украины в зале для переговоров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флажки России и Украины в зале для переговоров. Архивное фото
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АНКАРА, 27 мая - РИА Новости. Информации о возможности проведения второго раунда встреч делегаций РФ и Украины в Женеве нет, при этом Турция открыто заявила о готовности их принять, сообщил РИА Новости представитель администрации президента Турции.
Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Вчера, 15:13
"У нас нет такой информации", - заявили в администрации президента Турции.
По его словам, турецкая сторона открыто заявила на всех официальных уровнях, что готова принять у себя очередной раунд переговоров.
"Об этом открыто было заявлено, вам (представителям СМИ) это известно. Других комментариев нет",- добавил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
20 мая, 10:12
Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда
18 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаТурцияКит КеллогДональд ТрампВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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