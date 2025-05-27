https://ria.ru/20250527/vstrecha-2019392939.html

В Анкаре прокомментировали слова Келлога о новой встрече России и Украины

В Анкаре прокомментировали слова Келлога о новой встрече России и Украины - РИА Новости, 27.05.2025

В Анкаре прокомментировали слова Келлога о новой встрече России и Украины

Информации о возможности проведения второго раунда встреч делегаций РФ и Украины в Женеве нет, при этом Турция открыто заявила о готовности их принять, сообщил... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:22:00+03:00

2025-05-27T17:22:00+03:00

2025-05-27T17:23:00+03:00

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АНКАРА, 27 мая - РИА Новости. Информации о возможности проведения второго раунда встреч делегаций РФ и Украины в Женеве нет, при этом Турция открыто заявила о готовности их принять, сообщил РИА Новости представитель администрации президента Турции. Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог. "У нас нет такой информации", - заявили в администрации президента Турции. По его словам, турецкая сторона открыто заявила на всех официальных уровнях, что готова принять у себя очередной раунд переговоров. "Об этом открыто было заявлено, вам (представителям СМИ) это известно. Других комментариев нет",- добавил собеседник агентства. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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