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Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 27.05.2025 (обновлено: 17:09 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/vstrecha-2019380050.html
Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины
Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины - РИА Новости, 27.05.2025
Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины
Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:52:00+03:00
2025-05-27T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
в мире
кит келлог
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог телеканалу Fox News."Мы считаем, что, вероятно, следующая встреча состоится в Женеве. Мы хотели бы провести её в Ватикане и были почти готовы к этому, но россияне не захотели ехать туда. Поэтому, думаю, следующим вариантом станет Женева", — приводит его слова телеканал.Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
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россия, украина, сша, в мире, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, ватикан, женева (город)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, В мире, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Ватикан, Женева (город)
Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины

Келлог: следующая встреча представителей РФ и Украины могла бы пройти в Женеве

© Getty Images / Drew AngererКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Drew Angerer
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог телеканалу Fox News.
"Мы считаем, что, вероятно, следующая встреча состоится в Женеве. Мы хотели бы провести её в Ватикане и были почти готовы к этому, но россияне не захотели ехать туда. Поэтому, думаю, следующим вариантом станет Женева", — приводит его слова телеканал.
Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВ миреКит КеллогДональд ТрампВладимир ЗеленскийВатиканЖенева (город)
 
 
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