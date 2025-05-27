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Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины
Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины - РИА Новости, 27.05.2025
Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины
Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:52:00+03:00
2025-05-27T16:52:00+03:00
2025-05-27T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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кит келлог
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог телеканалу Fox News."Мы считаем, что, вероятно, следующая встреча состоится в Женеве. Мы хотели бы провести её в Ватикане и были почти готовы к этому, но россияне не захотели ехать туда. Поэтому, думаю, следующим вариантом станет Женева", — приводит его слова телеканал.Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
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Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины
Келлог: следующая встреча представителей РФ и Украины могла бы пройти в Женеве