https://ria.ru/20250527/vstrecha-2019380050.html

Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины

Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины - РИА Новости, 27.05.2025

Келлог рассказал, где может пройти следующая встреча России и Украины

Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:52:00+03:00

2025-05-27T16:52:00+03:00

2025-05-27T17:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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кит келлог

дональд трамп

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог телеканалу Fox News."Мы считаем, что, вероятно, следующая встреча состоится в Женеве. Мы хотели бы провести её в Ватикане и были почти готовы к этому, но россияне не захотели ехать туда. Поэтому, думаю, следующим вариантом станет Женева", — приводит его слова телеканал.Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

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ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, в мире, кит келлог, дональд трамп, владимир зеленский, ватикан, женева (город)