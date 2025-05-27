https://ria.ru/20250527/vs-2019290889.html

ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины

ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины - РИА Новости, 27.05.2025

ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины

Российские войска наносят удары в ответ на массированные атаки дронов по регионам РФ исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:32:00+03:00

2025-05-27T11:32:00+03:00

2025-05-27T12:13:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска наносят удары в ответ на массированные атаки дронов по регионам РФ исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны РФ. "В ответ на массированные атаки украинских БПЛА по регионам России российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины", - говорится в сообщении.ВС России продолжат наносить групповые удары по объектам ВПК Украины и военным целям в ответ на любые теракты и провокации киевского режима , подчеркнули в оборонном ведомстве.По данным Минобороны, за неделю с 20.00 мск 20 мая по 08.00 27 мая средства ПВО уничтожили и перехватили 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны СВО – 1 465. В результате атак киевского режима по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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