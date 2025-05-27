https://ria.ru/20250527/vs-2019290889.html
ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины
ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины - РИА Новости, 27.05.2025
ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины
Российские войска наносят удары в ответ на массированные атаки дронов по регионам РФ исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:32:00+03:00
2025-05-27T11:32:00+03:00
2025-05-27T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска наносят удары в ответ на массированные атаки дронов по регионам РФ исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны РФ. "В ответ на массированные атаки украинских БПЛА по регионам России российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины", - говорится в сообщении.ВС России продолжат наносить групповые удары по объектам ВПК Украины и военным целям в ответ на любые теракты и провокации киевского режима , подчеркнули в оборонном ведомстве.По данным Минобороны, за неделю с 20.00 мск 20 мая по 08.00 27 мая средства ПВО уничтожили и перехватили 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны СВО – 1 465. В результате атак киевского режима по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины
ВС РФ наносят удары в ответ на атаки исключительно по военным объектам Украины