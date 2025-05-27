https://ria.ru/20250527/vklady-2019230813.html
Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок
Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок - РИА Новости, 27.05.2025
Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок
На фоне вероятного снижения ставок летом стоит заранее присмотреться к некоторым альтернативным инструментам, обещающим высокую доходность. Однако у них есть... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T02:15:00+03:00
2025-05-27T02:15:00+03:00
2025-05-27T02:15:00+03:00
богдан зварич
общество
вклады
облигации
акции
россия
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885951662_0:375:2436:1745_1920x0_80_0_0_056a06694390e2121ec3c5cdd3732331.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На фоне вероятного снижения ставок летом стоит заранее присмотреться к некоторым альтернативным инструментам, обещающим высокую доходность. Однако у них есть особенности, рассказал агентству “Прайм” управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.По его мнению, несмотря на то, что снижения ставок по вкладам ждут уже летом, не стоит спешить перекладывать деньги в другие инструменты.“Лучше часть средств оставить на депозите. Например, финансовую подушку безопасности семьи не стоит размещать в инструментах с повышенным риском – эти средства лучше распределить между вкладами разной срочности и накопительными счетами”, — рассуждает он.При этом уже стоит присмотреться к другим возможностям получения дополнительного дохода. Это могут быть как консервативные инструменты (облигации), так и рисковые (акции). Но важно помнить — чем выше доход, тем выше риски, поэтому важно тщательно оценивать свои возможности и компетенции, подытожил Зварич.
https://ria.ru/20250514/dengi-2016775192.html
https://ria.ru/20250513/dengi-2016588226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885951662_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_fe7f13943cf220979388a5d59d6e082d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
богдан зварич, общество, вклады, облигации, акции, россия, псб (банк псб)
Богдан Зварич, Общество, Вклады, Облигации, Акции, Россия, ПСБ (Банк ПСБ)
Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок
Аналитик Зварич посоветовал облигации и акции при снижении ставок по вкладам