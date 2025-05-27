Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/vklady-2019230813.html
Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок
Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок - РИА Новости, 27.05.2025
Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок
На фоне вероятного снижения ставок летом стоит заранее присмотреться к некоторым альтернативным инструментам, обещающим высокую доходность. Однако у них есть... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T02:15:00+03:00
2025-05-27T02:15:00+03:00
богдан зварич
общество
вклады
облигации
акции
россия
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885951662_0:375:2436:1745_1920x0_80_0_0_056a06694390e2121ec3c5cdd3732331.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На фоне вероятного снижения ставок летом стоит заранее присмотреться к некоторым альтернативным инструментам, обещающим высокую доходность. Однако у них есть особенности, рассказал агентству “Прайм” управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.По его мнению, несмотря на то, что снижения ставок по вкладам ждут уже летом, не стоит спешить перекладывать деньги в другие инструменты.“Лучше часть средств оставить на депозите. Например, финансовую подушку безопасности семьи не стоит размещать в инструментах с повышенным риском – эти средства лучше распределить между вкладами разной срочности и накопительными счетами”, — рассуждает он.При этом уже стоит присмотреться к другим возможностям получения дополнительного дохода. Это могут быть как консервативные инструменты (облигации), так и рисковые (акции). Но важно помнить — чем выше доход, тем выше риски, поэтому важно тщательно оценивать свои возможности и компетенции, подытожил Зварич.
https://ria.ru/20250514/dengi-2016775192.html
https://ria.ru/20250513/dengi-2016588226.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885951662_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_fe7f13943cf220979388a5d59d6e082d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
богдан зварич, общество, вклады, облигации, акции, россия, псб (банк псб)
Богдан Зварич, Общество, Вклады, Облигации, Акции, Россия, ПСБ (Банк ПСБ)
Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок

Аналитик Зварич посоветовал облигации и акции при снижении ставок по вкладам

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Отделение банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На фоне вероятного снижения ставок летом стоит заранее присмотреться к некоторым альтернативным инструментам, обещающим высокую доходность. Однако у них есть особенности, рассказал агентству “Прайм” управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
По его мнению, несмотря на то, что снижения ставок по вкладам ждут уже летом, не стоит спешить перекладывать деньги в другие инструменты.
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Названы главные ошибки россиян при накоплении денег
14 мая, 03:15
“Лучше часть средств оставить на депозите. Например, финансовую подушку безопасности семьи не стоит размещать в инструментах с повышенным риском – эти средства лучше распределить между вкладами разной срочности и накопительными счетами”, — рассуждает он.
При этом уже стоит присмотреться к другим возможностям получения дополнительного дохода. Это могут быть как консервативные инструменты (облигации), так и рисковые (акции). Но важно помнить — чем выше доход, тем выше риски, поэтому важно тщательно оценивать свои возможности и компетенции, подытожил Зварич.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Назван вклад, который даст доход величиной с зарплату
13 мая, 03:15
 
Богдан ЗваричОбществоВкладыОблигацииАкцииРоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала