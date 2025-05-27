https://ria.ru/20250527/vklady-2019230813.html

Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок

Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок - РИА Новости, 27.05.2025

Аналитик назвал альтернативу вкладам после снижения ставок

На фоне вероятного снижения ставок летом стоит заранее присмотреться к некоторым альтернативным инструментам, обещающим высокую доходность. Однако у них есть... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T02:15:00+03:00

2025-05-27T02:15:00+03:00

2025-05-27T02:15:00+03:00

богдан зварич

общество

вклады

облигации

акции

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На фоне вероятного снижения ставок летом стоит заранее присмотреться к некоторым альтернативным инструментам, обещающим высокую доходность. Однако у них есть особенности, рассказал агентству “Прайм” управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.По его мнению, несмотря на то, что снижения ставок по вкладам ждут уже летом, не стоит спешить перекладывать деньги в другие инструменты.“Лучше часть средств оставить на депозите. Например, финансовую подушку безопасности семьи не стоит размещать в инструментах с повышенным риском – эти средства лучше распределить между вкладами разной срочности и накопительными счетами”, — рассуждает он.При этом уже стоит присмотреться к другим возможностям получения дополнительного дохода. Это могут быть как консервативные инструменты (облигации), так и рисковые (акции). Но важно помнить — чем выше доход, тем выше риски, поэтому важно тщательно оценивать свои возможности и компетенции, подытожил Зварич.

https://ria.ru/20250514/dengi-2016775192.html

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богдан зварич, общество, вклады, облигации, акции, россия, псб (банк псб)