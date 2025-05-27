https://ria.ru/20250527/vinograd-2019450636.html

Губернатор Кубани призвал защитить виноградопригодные земли

Губернатор Кубани призвал защитить виноградопригодные земли - РИА Новости, 27.05.2025

Губернатор Кубани призвал защитить виноградопригодные земли

Виноградопригодные участки земли должны находится в федеральном реестре, чтобы сельхозугодья не потеряли своего значения, сказал губернатор Кубани Вениамин... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T23:50:00+03:00

2025-05-27T23:50:00+03:00

2025-05-27T23:50:00+03:00

россия

краснодарский край

вениамин кондратьев

дмитрий патрушев

производство

экономика

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СОЧИ, 27 мая - РИА Новости. Виноградопригодные участки земли должны находится в федеральном реестре, чтобы сельхозугодья не потеряли своего значения, сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на коллегии Минсельхоза России под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. "Для Кубани важно, чтобы сельхозугодья не потеряли своего назначения. Мы на законодательном уровне в нашем крае запретили перевод таких земель в иные категории. В зоне нашего особого внимания виноградопригодные участки. В настоящее время эта земля не полностью находится в федеральном реестре. Этот вопрос важно решить для их сохранения", - приводит слова главы Кубани пресс-служба администрации региона. Около 10 тысяч гектаров уже исключили из границ города Краснодара и вернули их в сельскохозяйственное производство, по всему Краснодарскому краю – около 50 тысяч гектаров, уточнил Вениамин Кондратьев на коллегии. Глава Кубани также сообщил в личном Telegram-канале, что сегодня минсельхоз Краснодарского края и Курчатовский институт планируют начать совместную работу, чтобы оценить потенциал виноградопригодных территорий. За основу возьмут почвенно-климатический анализ. "Эту методику можно будет использовать для внесения участков в реестр и их дополнительной защиты", уточнил Вениамин Кондратьев.

https://ria.ru/20250517/roskachestvo-2017625924.html

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россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, дмитрий патрушев, производство, экономика