https://ria.ru/20250527/vikipedija-2019237770.html

"Википедия" не удалила 232 материала по требованию Роскомнадзора

"Википедия" не удалила 232 материала по требованию Роскомнадзора - РИА Новости, 27.05.2025

"Википедия" не удалила 232 материала по требованию Роскомнадзора

Компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит "Википедия", не удалила 232 противоправных материала, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T02:29:00+03:00

2025-05-27T02:29:00+03:00

2025-05-27T02:43:00+03:00

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

wikipedia

в мире

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Компания Wikimedia Foundation, которой принадлежит "Википедия", не удалила 232 противоправных материала, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."После начала специальной военной операции администрация ресурса Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) занимает антироссийскую позицию, игнорирует законные требования Роскомнадзора удалить противоправный контент. На сегодняшний день неудаленными остаются 232 противоправных материала. Из них 133 содержат фейки о ходе специальной военной операции", — говорится в сообщении.Уточняется, что в доступе остаются материалы экстремистской и террористической направленности, информация о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (руфинг, зацепинг), статьи об изготовлении взрывчатых веществ, суицидальный, пронаркотический и иной запрещенный контент."Wikimedia Foundation, Inc. неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправного контента. В 2024 году суды назначили в отношении компании штрафы на общую сумму 9 миллионов рублей, в 2025 году сумма штрафов составила 3,5 миллиона рублей", — отметили в ведомстве.Отмечается, что за неудаление запрещенной информации поисковые системы обязаны оповещать пользователей о нарушении иностранным лицом отечественного законодательства.В ведомстве также подчеркнули, что Роскомнадзор обладает достаточным количеством инструментов для мотивации компании в такой ситуации, а право на их использование остается за российской стороной.

https://ria.ru/20250515/gosduma-2017094430.html

https://ria.ru/20250515/roskomnadzor-2017161847.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), wikipedia, в мире