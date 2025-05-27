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"Вынесут вперед ногами": в Киеве раскрыли послание Зеленскому от Трампа - РИА Новости, 27.05.2025
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20:10 27.05.2025 (обновлено: 21:52 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019434353.html
"Вынесут вперед ногами": в Киеве раскрыли послание Зеленскому от Трампа
"Вынесут вперед ногами": в Киеве раскрыли послание Зеленскому от Трампа - РИА Новости, 27.05.2025
"Вынесут вперед ногами": в Киеве раскрыли послание Зеленскому от Трампа
Владимир Зеленский должен сделать все возможное для завершения конфликта с Россией, в противном случае Украина может прекратить свое существование, заявил... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:10:00+03:00
2025-05-27T21:52:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен сделать все возможное для завершения конфликта с Россией, в противном случае Украина может прекратить свое существование, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."По сути, Трамп сказал Зеленскому заткнуться и делать все для достижения мира, иначе Украина перестанет существовать. Поэтому, если условия России о прекращении огня будут хоть сколь-нибудь приемлемы, Трамп будет давить на Зеленского, чтобы тот их принял", — написал он.По его словам, отказ от прекращения огня со стороны Украины даст Трампу возможность не вводить санкции против Москвы."Или Зеленский со своей шайкой соглашаются на остановку войны, или их выносят вперед ногами", — заключил депутат.В понедельник президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что все высказывания Владимира Зеленского приводят к проблемам и ему следует прекратить разговаривать таким образом.Трамп ранее неоднократно критиковал главу киевского режима, заявляя, что у того нет козырей, и обвиняя его в срыве диалога с Россией. В апреле он отмечал, что Зеленский должен заключить мир, иначе он потеряет всю страну уже через три года. В середине мая он назвал его "величайшим торгашом в мире".
https://ria.ru/20250526/tramp-2019033688.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
"Вынесут вперед ногами": в Киеве раскрыли послание Зеленскому от Трампа

Дубинский: Украина перестанет существовать, если Зеленский не согласится на мир

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский должен сделать все возможное для завершения конфликта с Россией, в противном случае Украина может прекратить свое существование, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"По сути, Трамп сказал Зеленскому заткнуться и делать все для достижения мира, иначе Украина перестанет существовать. Поэтому, если условия России о прекращении огня будут хоть сколь-нибудь приемлемы, Трамп будет давить на Зеленского, чтобы тот их принял", — написал он.
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По его словам, отказ от прекращения огня со стороны Украины даст Трампу возможность не вводить санкции против Москвы.
"Или Зеленский со своей шайкой соглашаются на остановку войны, или их выносят вперед ногами", — заключил депутат.
В понедельник президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что все высказывания Владимира Зеленского приводят к проблемам и ему следует прекратить разговаривать таким образом.
Трамп ранее неоднократно критиковал главу киевского режима, заявляя, что у того нет козырей, и обвиняя его в срыве диалога с Россией. В апреле он отмечал, что Зеленский должен заключить мир, иначе он потеряет всю страну уже через три года. В середине мая он назвал его "величайшим торгашом в мире".
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