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Киев не сформировал команду переговорщиков для следующей встречи с Россией - РИА Новости, 27.05.2025
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19:56 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019432507.html
Киев не сформировал команду переговорщиков для следующей встречи с Россией
Киев не сформировал команду переговорщиков для следующей встречи с Россией - РИА Новости, 27.05.2025
Киев не сформировал команду переговорщиков для следующей встречи с Россией
Украина еще не сформировала команду переговорщиков для следующей встречи с представителями России, состав делегации будет определен после формирования вопросов, РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T19:56:00+03:00
2025-05-27T19:56:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина еще не сформировала команду переговорщиков для следующей встречи с представителями России, состав делегации будет определен после формирования вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило. При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, заявил ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров. Ранее во вторник спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве. "Для того, чтобы определить переговорную команду на встречу, нужно сформировать повестку дня. Повестка дня формируется страной, которая принимает переговоры, потому что она является страной-посредником между двумя сторонами. Соответственно, обозначив повестку дня, то есть вопросы, которые будут обсуждаться на этих переговорах, можно формировать и переговорную команду, в зависимости от компетенции каждого из ее членов. Над этим сейчас и ведется работа", - заявил Брусило в эфире украинского новостного телемарафона. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. В ходе прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров представителей Украины и России украинскую делегацию возглавлял министр обороны страны Рустем Умеров. Всего Киев направил 12 человек, в том числе заместителей глав МИД, СБУ и Генштаба ВСУ.
https://ria.ru/20250527/udary-2019426512.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, сергей лавров, кит келлог, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Кит Келлог, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Киев не сформировал команду переговорщиков для следующей встречи с Россией

Брусило: Украина определит состав делегации на переговорах с РФ после повестки

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украина еще не сформировала команду переговорщиков для следующей встречи с представителями России, состав делегации будет определен после формирования вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило.
При выборе места проведения второго раунда переговоров между РФ и Украиной Москва предпочла бы снова Турцию, заявил ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров. Ранее во вторник спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что следующая встреча представителей России и Украины по обсуждению мирных инициатив может пройти в Женеве.
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"Для того, чтобы определить переговорную команду на встречу, нужно сформировать повестку дня. Повестка дня формируется страной, которая принимает переговоры, потому что она является страной-посредником между двумя сторонами. Соответственно, обозначив повестку дня, то есть вопросы, которые будут обсуждаться на этих переговорах, можно формировать и переговорную команду, в зависимости от компетенции каждого из ее членов. Над этим сейчас и ведется работа", - заявил Брусило в эфире украинского новостного телемарафона.
Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией.
В ходе прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров представителей Украины и России украинскую делегацию возглавлял министр обороны страны Рустем Умеров. Всего Киев направил 12 человек, в том числе заместителей глав МИД, СБУ и Генштаба ВСУ.
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В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийСергей ЛавровКит КеллогСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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