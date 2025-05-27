Рейтинг@Mail.ru
"Чертовски беспокоит": на Западе испугались новой угрозы для Украины - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 27.05.2025 (обновлено: 19:29 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
"Чертовски беспокоит": на Западе испугались новой угрозы для Украины
"Чертовски беспокоит": на Западе испугались новой угрозы для Украины - РИА Новости, 27.05.2025
"Чертовски беспокоит": на Западе испугались новой угрозы для Украины
Системы ПВО Patriot, поставляемые западными странами на Украину, неспособны выполнить даже самый простой перехват, сообщает издание Military Watch Magazine. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T19:21:00+03:00
2025-05-27T19:29:00+03:00
сша
украина
владимир путин
нато
технологии
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:37:709:436_1920x0_80_0_0_5eb068b7c120db3885a97d73cba1c5ce.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Системы ПВО Patriot, поставляемые западными странами на Украину, неспособны выполнить даже самый простой перехват, сообщает издание Military Watch Magazine."Правительства лгут об эффективности этих систем. Или они дезинформированы. И это нас чертовски беспокоит", — пишет журнал со ссылкой на слова аналитика Джеффри Льюиса, возглавлявшего группу экспертов по ракетам.В статье также отмечается, что ВСУ неоднократно поднимали вопрос о надежности поставляемой в страну системы ПВО большой дальности MIM-104 Patriot и подчеркивали недостатки системы при перехвате атак основной российской тактической баллистической ракетной системы "Искандер-М".Впервые система Patriot, как сообщалось, прибыла на Украину 18 апреля 2023 года. При этом США, Германия и Нидерланды были первыми, кто пожертвовал системы стране, после чего другие члены НАТО последовали их примеру.Эксперты широко поднимали вопросы относительно способности Украины освоить системы, для чего требовалось более года обучения персонала. Это подпитывало предположения о том, что функционирование систем в значительной степени зависит от западных подрядчиков. Первое сообщение об успешном нацеливании системы Patriot появилось 16 мая 2023 года после того, как по системе в Киеве был запущен вариант ракеты 9К720 системы "Искандер-М" воздушного базирования. Западные и украинские источники опровергли российские заявления о том, что ракетный удар был успешным. Однако значительные успехи "Искандера-М" в нейтрализации систем Patriot с тех пор подтверждают российские заявления.В апреле президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники. Он назвал актуальной задачей развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее. Путин также заявлял , что в стране формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019381340.html
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019400086.html
сша
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_55:0:654:449_1920x0_80_0_0_7952973f06ddc33384c7b404cb1cf1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, владимир путин, нато, технологии, германия, в мире
США, Украина, Владимир Путин, НАТО, Технологии, Германия, В мире
"Чертовски беспокоит": на Западе испугались новой угрозы для Украины

MWM: системы Patriot не способны отразить удары российских ракет

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Системы ПВО Patriot, поставляемые западными странами на Украину, неспособны выполнить даже самый простой перехват, сообщает издание Military Watch Magazine.
"Правительства лгут об эффективности этих систем. Или они дезинформированы. И это нас чертовски беспокоит", — пишет журнал со ссылкой на слова аналитика Джеффри Льюиса, возглавлявшего группу экспертов по ракетам.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"О чем они думают?" На Западе раскрыли, как закончить конфликт на Украине
Вчера, 16:54
В статье также отмечается, что ВСУ неоднократно поднимали вопрос о надежности поставляемой в страну системы ПВО большой дальности MIM-104 Patriot и подчеркивали недостатки системы при перехвате атак основной российской тактической баллистической ракетной системы "Искандер-М".
Впервые система Patriot, как сообщалось, прибыла на Украину 18 апреля 2023 года. При этом США, Германия и Нидерланды были первыми, кто пожертвовал системы стране, после чего другие члены НАТО последовали их примеру.
Эксперты широко поднимали вопросы относительно способности Украины освоить системы, для чего требовалось более года обучения персонала. Это подпитывало предположения о том, что функционирование систем в значительной степени зависит от западных подрядчиков. Первое сообщение об успешном нацеливании системы Patriot появилось 16 мая 2023 года после того, как по системе в Киеве был запущен вариант ракеты 9К720 системы "Искандер-М" воздушного базирования. Западные и украинские источники опровергли российские заявления о том, что ракетный удар был успешным. Однако значительные успехи "Искандера-М" в нейтрализации систем Patriot с тех пор подтверждают российские заявления.
В апреле президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники. Он назвал актуальной задачей развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее. Путин также заявлял , что в стране формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Bild: вопрос о поставках ракет Taurus Украине не решится в ближайшее время
Вчера, 17:33
 
СШАУкраинаВладимир ПутинНАТОТехнологииГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала