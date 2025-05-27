https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

"Чертовски беспокоит": на Западе испугались новой угрозы для Украины

"Чертовски беспокоит": на Западе испугались новой угрозы для Украины - РИА Новости, 27.05.2025

"Чертовски беспокоит": на Западе испугались новой угрозы для Украины

Системы ПВО Patriot, поставляемые западными странами на Украину, неспособны выполнить даже самый простой перехват, сообщает издание Military Watch Magazine. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:21:00+03:00

2025-05-27T19:21:00+03:00

2025-05-27T19:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Системы ПВО Patriot, поставляемые западными странами на Украину, неспособны выполнить даже самый простой перехват, сообщает издание Military Watch Magazine."Правительства лгут об эффективности этих систем. Или они дезинформированы. И это нас чертовски беспокоит", — пишет журнал со ссылкой на слова аналитика Джеффри Льюиса, возглавлявшего группу экспертов по ракетам.В статье также отмечается, что ВСУ неоднократно поднимали вопрос о надежности поставляемой в страну системы ПВО большой дальности MIM-104 Patriot и подчеркивали недостатки системы при перехвате атак основной российской тактической баллистической ракетной системы "Искандер-М".Впервые система Patriot, как сообщалось, прибыла на Украину 18 апреля 2023 года. При этом США, Германия и Нидерланды были первыми, кто пожертвовал системы стране, после чего другие члены НАТО последовали их примеру.Эксперты широко поднимали вопросы относительно способности Украины освоить системы, для чего требовалось более года обучения персонала. Это подпитывало предположения о том, что функционирование систем в значительной степени зависит от западных подрядчиков. Первое сообщение об успешном нацеливании системы Patriot появилось 16 мая 2023 года после того, как по системе в Киеве был запущен вариант ракеты 9К720 системы "Искандер-М" воздушного базирования. Западные и украинские источники опровергли российские заявления о том, что ракетный удар был успешным. Однако значительные успехи "Искандера-М" в нейтрализации систем Patriot с тех пор подтверждают российские заявления.В апреле президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники. Он назвал актуальной задачей развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее. Путин также заявлял , что в стране формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019381340.html

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сша, украина, владимир путин, нато, технологии, германия, в мире