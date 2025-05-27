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США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:40 27.05.2025 (обновлено: 17:44 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019404376.html
США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков
США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков
Американцы и европейцы в упор не хотят замечать попытки Киева нанести удары по российским социальным объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:40:00+03:00
2025-05-27T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
дмитрий песков
павел зарубин
курская область
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американцы и европейцы в упор не хотят замечать попытки Киева нанести удары по российским социальным объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."К сожалению, ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые пытаются нанести по нам, те удары беспилотников, которые наносят по социальным объектам, по машинам скорой помощи на Белгородчине, в Курской области и так далее. Они в упор не хотят это замечать. Но при этом, если что-то касается Украины, то все трубят синхронизированно во все трубы", - сказал Песков, говоря о попытках обвинить РФ в ударах по мирным объектам.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
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в мире, киев, украина, дмитрий песков, павел зарубин, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Курская область, Россия
США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков

Песков: США и ЕС в упор не хотят замечать попытки Киева бить по соцобъектам в РФ

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американцы и европейцы в упор не хотят замечать попытки Киева нанести удары по российским социальным объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"К сожалению, ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые пытаются нанести по нам, те удары беспилотников, которые наносят по социальным объектам, по машинам скорой помощи на Белгородчине, в Курской области и так далее. Они в упор не хотят это замечать. Но при этом, если что-то касается Украины, то все трубят синхронизированно во все трубы", - сказал Песков, говоря о попытках обвинить РФ в ударах по мирным объектам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаДмитрий ПесковПавел ЗарубинКурская областьРоссия
 
 
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