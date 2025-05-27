https://ria.ru/20250527/ukraina-2019404376.html

США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков

США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025

США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков

Американцы и европейцы в упор не хотят замечать попытки Киева нанести удары по российским социальным объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:40:00+03:00

2025-05-27T17:40:00+03:00

2025-05-27T17:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

дмитрий песков

павел зарубин

курская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американцы и европейцы в упор не хотят замечать попытки Киева нанести удары по российским социальным объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."К сожалению, ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые пытаются нанести по нам, те удары беспилотников, которые наносят по социальным объектам, по машинам скорой помощи на Белгородчине, в Курской области и так далее. Они в упор не хотят это замечать. Но при этом, если что-то касается Украины, то все трубят синхронизированно во все трубы", - сказал Песков, говоря о попытках обвинить РФ в ударах по мирным объектам.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

киев

украина

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, дмитрий песков, павел зарубин, курская область, россия