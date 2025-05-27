https://ria.ru/20250527/ukraina-2019404376.html
США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков
США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков
Американцы и европейцы в упор не хотят замечать попытки Киева нанести удары по российским социальным объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:40:00+03:00
2025-05-27T17:40:00+03:00
2025-05-27T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
дмитрий песков
павел зарубин
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американцы и европейцы в упор не хотят замечать попытки Киева нанести удары по российским социальным объектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину."К сожалению, ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые пытаются нанести по нам, те удары беспилотников, которые наносят по социальным объектам, по машинам скорой помощи на Белгородчине, в Курской области и так далее. Они в упор не хотят это замечать. Но при этом, если что-то касается Украины, то все трубят синхронизированно во все трубы", - сказал Песков, говоря о попытках обвинить РФ в ударах по мирным объектам.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
киев
украина
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, дмитрий песков, павел зарубин, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Курская область, Россия
США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков
Песков: США и ЕС в упор не хотят замечать попытки Киева бить по соцобъектам в РФ