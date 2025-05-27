https://ria.ru/20250527/ukraina-2019400086.html

Bild: вопрос о поставках ракет Taurus Украине не решится в ближайшее время

Bild: вопрос о поставках ракет Taurus Украине не решится в ближайшее время - РИА Новости, 27.05.2025

Bild: вопрос о поставках ракет Taurus Украине не решится в ближайшее время

Вопрос о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине не будет решён в ходе визита Владимира Зеленского в Берлин, намеченного на 28 мая, сообщило во... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:33:00+03:00

2025-05-27T17:33:00+03:00

2025-05-27T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вопрос о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине не будет решён в ходе визита Владимира Зеленского в Берлин, намеченного на 28 мая, сообщило во вторник издание Bild со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Слова Мерца породили новую волну слухов о возможных поставках ракет Taurus Украине, чего всячески избегал предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Bild узнал от немецкого правительства: вопрос о поставке Taurus не будет решён во время визита президента Украины в Берлин в среду", - пишет Bild. В понедельник вечером вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германия вопреки заявлениям канцлера Мерца не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250419/germanija-2012252121.html

https://ria.ru/20250527/zaharova-2019236353.html

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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, олаф шольц, нато