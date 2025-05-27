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"Заставить платить". Во Франции выступили со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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17:12 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019387186.html
"Заставить платить". Во Франции выступили со срочным призывом по Украине
"Заставить платить". Во Франции выступили со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
"Заставить платить". Во Франции выступили со срочным призывом по Украине
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х призвал власти страны перестать оказывать помощь Украине на фоне экономических проблем. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:12:00+03:00
2025-05-27T17:12:00+03:00
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
франсуа байру
николя дюпон-эньян
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х призвал власти страны перестать оказывать помощь Украине на фоне экономических проблем."Программа Макрона и его попугая премьер-министра: заставить вас платить по счетам снова и снова. Мой план: прекратить безумную помощь Украине", — написал он.В начале мая премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что годовая стоимость обслуживания государственного долга страны может достичь ста миллиардов евро в ближайшие годы. По словам политика, сложившаяся ситуация представляет значительную угрозу социальной модели, суверенитету и будущему Франции. Выходом из положения, считает Байру, станет снижение государственных расходов в сочетании с наращиванием производства.В конце марта президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250527/taurus-2019363826.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, франсуа байру, николя дюпон-эньян
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру, Николя Дюпон-Эньян
"Заставить платить". Во Франции выступили со срочным призывом по Украине

Политик Дюпон-Эньян призвал французские власти перестать помогать Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х призвал власти страны перестать оказывать помощь Украине на фоне экономических проблем.
"Программа Макрона и его попугая премьер-министра: заставить вас платить по счетам снова и снова. Мой план: прекратить безумную помощь Украине", — написал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Все уничтожены". Журналист сообщил Украине неприятные новости
Вчера, 15:55
В начале мая премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что годовая стоимость обслуживания государственного долга страны может достичь ста миллиардов евро в ближайшие годы. По словам политика, сложившаяся ситуация представляет значительную угрозу социальной модели, суверенитету и будущему Франции. Выходом из положения, считает Байру, станет снижение государственных расходов в сочетании с наращиванием производства.
В конце марта президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.
В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
На Западе сделали неожиданное заявление о меморандуме по Украине
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В миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронФрансуа БайруНиколя Дюпон-Эньян
 
 
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