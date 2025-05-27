https://ria.ru/20250527/ukraina-2019387186.html

"Заставить платить". Во Франции выступили со срочным призывом по Украине

"Заставить платить". Во Франции выступили со срочным призывом по Украине - РИА Новости, 27.05.2025

"Заставить платить". Во Франции выступили со срочным призывом по Украине

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х призвал власти страны перестать оказывать помощь Украине на фоне экономических проблем. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:12:00+03:00

2025-05-27T17:12:00+03:00

2025-05-27T17:12:00+03:00

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

франсуа байру

николя дюпон-эньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети Х призвал власти страны перестать оказывать помощь Украине на фоне экономических проблем."Программа Макрона и его попугая премьер-министра: заставить вас платить по счетам снова и снова. Мой план: прекратить безумную помощь Украине", — написал он.В начале мая премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что годовая стоимость обслуживания государственного долга страны может достичь ста миллиардов евро в ближайшие годы. По словам политика, сложившаяся ситуация представляет значительную угрозу социальной модели, суверенитету и будущему Франции. Выходом из положения, считает Байру, станет снижение государственных расходов в сочетании с наращиванием производства.В конце марта президент Эммануэль Макрон заявлял, что Франция выделит Украине дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Он добавил, что страны также продолжат сотрудничество в сфере разведки.В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250527/taurus-2019363826.html

https://ria.ru/20250527/memorandum-2019348968.html

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, франсуа байру, николя дюпон-эньян