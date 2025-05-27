https://ria.ru/20250527/ukraina-2019381340.html

"О чем они думают?" На Западе раскрыли, как закончить конфликт на Украине

"О чем они думают?" На Западе раскрыли, как закончить конфликт на Украине - РИА Новости, 27.05.2025

"О чем они думают?" На Западе раскрыли, как закончить конфликт на Украине

Неоконсерваторы в США и лидеры стран Европы отвергли, забыли или слепо отказываются видеть, что есть альтернатива присутствию НАТО на Украине или доминированию... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:54:00+03:00

2025-05-27T16:54:00+03:00

2025-05-27T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Неоконсерваторы в США и лидеры стран Европы отвергли, забыли или слепо отказываются видеть, что есть альтернатива присутствию НАТО на Украине или доминированию России – это нейтралитет, заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Дизена."О чем думают европейцы? Почему ни один лидер не может просто открыто заявить, что было бы разумнее, если бы Украина была нейтральной? Не российской, не натовской, а просто нейтральной. Это не самое худшее в мире, но самое лучшее решение для всех, потому что это уберегло бы нас от войн", — сказал он.Профессор отметил, что европейские политики слепы, у них отсутствует элементарное понимание реальности и осознание того, как все дошло до такой катастрофы. Это была провокация глубинного государства США, поддержанная аппаратом безопасности по всей Европе, добавил он."Мы все еще ждем, когда хоть один здравомыслящий европейский представитель крупной державы скажет правду. В небольших странах есть много людей, таких как Виктор Орбан или Роберт Фицо, которые говорят правду. В Восточной Европе есть кандидаты, которые говорят правду, но затем их отстраняют от участия в избирательных кампаниях и говорят, что они не могут баллотироваться. Но мы ждем, когда лидеры в Германии, Франции или Великобритании скажут правду", — с сокрушением заметил он.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250527/nato-2019359894.html

https://ria.ru/20250527/zakharova-2019341717.html

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украина, европа, сша, гленн дизен, виктор орбан, роберт фицо, нато, в мире