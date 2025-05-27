https://ria.ru/20250527/ukraina-2019349758.html

"Теперь всем ясно". На Западе сделали неожиданное признание об Украине

"Теперь всем ясно". На Западе сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 27.05.2025

"Теперь всем ясно". На Западе сделали неожиданное признание об Украине

Киев был обречен с самого начала украинского конфликта, пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:11:00+03:00

2025-05-27T15:11:00+03:00

2025-05-27T15:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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нато

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киев

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дональд трамп

сергей лавров

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев был обречен с самого начала украинского конфликта, пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano."Она (Украина — Прим. Ред.) была обречена с первого дня конфликта, но теперь это стало ясно всем", — говорится в материале. Отмечается, что Североатлантический альянс сперва втянул Украину в тяжелый конфликт, а теперь отступает и бросает ее. По словам автора текста, такое поведение западных стран можно объяснить нехваткой оружия. Военная промышленность России превосходит военную промышленность НАТО, которая находится в отчаянном положении, заключил автор статьи. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Разговор длился более двух часов. Путин заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.Глава МИД Сергей Лавров позже заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250527/zelenskiy-2019282584.html

https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019271605.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019317656.html

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владимир путин, нато, украина, киев, россия, дональд трамп, сергей лавров