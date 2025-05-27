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"Теперь всем ясно". На Западе сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019349758.html
"Теперь всем ясно". На Западе сделали неожиданное признание об Украине
"Теперь всем ясно". На Западе сделали неожиданное признание об Украине - РИА Новости, 27.05.2025
"Теперь всем ясно". На Западе сделали неожиданное признание об Украине
Киев был обречен с самого начала украинского конфликта, пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:11:00+03:00
2025-05-27T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
нато
украина
киев
россия
дональд трамп
сергей лавров
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев был обречен с самого начала украинского конфликта, пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano."Она (Украина — Прим. Ред.) была обречена с первого дня конфликта, но теперь это стало ясно всем", — говорится в материале. Отмечается, что Североатлантический альянс сперва втянул Украину в тяжелый конфликт, а теперь отступает и бросает ее. По словам автора текста, такое поведение западных стран можно объяснить нехваткой оружия. Военная промышленность России превосходит военную промышленность НАТО, которая находится в отчаянном положении, заключил автор статьи. На прошлой неделе российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Разговор длился более двух часов. Путин заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.Глава МИД Сергей Лавров позже заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250527/zelenskiy-2019282584.html
https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019271605.html
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владимир путин, нато, украина, киев, россия, дональд трамп, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, НАТО, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров
"Теперь всем ясно". На Западе сделали неожиданное признание об Украине

IL Fatto Quotidiano: Украина была обречена с самого начала конфликта

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Киев был обречен с самого начала украинского конфликта, пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano.
"Она (Украина — Прим. Ред.) была обречена с первого дня конфликта, но теперь это стало ясно всем", — говорится в материале.
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Отмечается, что Североатлантический альянс сперва втянул Украину в тяжелый конфликт, а теперь отступает и бросает ее. По словам автора текста, такое поведение западных стран можно объяснить нехваткой оружия. Военная промышленность России превосходит военную промышленность НАТО, которая находится в отчаянном положении, заключил автор статьи.
На прошлой неделе российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Разговор длился более двух часов. Путин заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
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Глава МИД Сергей Лавров позже заявил, что Россия не даст себя обмануть тем, кто предлагает сперва договориться о прекращении огня на Украине, а потом перейти к урегулированию. Как напомнил министр, Запад уже обманывал Москву в 2014 году, устроив путч в постсоветской республике после соглашения об урегулировании между киевскими властями и оппозицией. Затем были нарушены Минские соглашения, а европейские политики впоследствии признались, что эти договоренности требовались только для того, чтобы выиграть время для Киева. В 2022 году Россия и Украина на переговорах в Стамбуле парафировали принципы урегулирования, предложенные Киевом, но Запад запретил Зеленскому подписывать соглашение на их основе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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