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"Предел возможностей". СМИ раскрыли, что произойдет с украинской ПВО
"Предел возможностей". СМИ раскрыли, что произойдет с украинской ПВО - РИА Новости, 27.05.2025
"Предел возможностей". СМИ раскрыли, что произойдет с украинской ПВО
Противовоздушная оборона Украины может вскоре не выстоять против российских атак, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:12:00+03:00
2025-05-27T13:12:00+03:00
2025-05-27T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Противовоздушная оборона Украины может вскоре не выстоять против российских атак, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Украинская ПВО достигает предела своих возможностей. Если русские будут атаковать несколько дней без перерыва, система будет подавлена", — приводит газета слова военного эксперта австрийских вооруженных сил, полковника Маркуса Рейснера.Эксперт заявил, что Киев сейчас находится на критическом переломном этапе, назвав тактику России примечательной. По его словам, Москва усилила давление на стратегическом уровне, что "дает результаты".Как заявило во вторник Минобороны России, Москва наращивает удары по военным целям на Украине в ответ на усилившиеся с 20 мая массовые атаки ВСУ на гражданские объекты.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, В мире
"Предел возможностей". СМИ раскрыли, что произойдет с украинской ПВО
Berliner Zeitung: ПВО Украины может не выстоять против российских атак