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В Кремле напомнили о дискуссиях в Европе об отправке военных на Украину - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019310844.html
В Кремле напомнили о дискуссиях в Европе об отправке военных на Украину
В Кремле напомнили о дискуссиях в Европе об отправке военных на Украину - РИА Новости, 27.05.2025
В Кремле напомнили о дискуссиях в Европе об отправке военных на Украину
В Европе идут дискуссии относительно отправки военных на Украину, следовательно, речь о возможности прямого вовлечения в конфликт, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:48:00+03:00
2025-05-27T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Европе идут дискуссии относительно отправки военных на Украину, следовательно, речь о возможности прямого вовлечения в конфликт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий относительно возможности направлений европейских контингентов, и, скажем так, прямого вовлечения стран Европы", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019309251.html
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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле напомнили о дискуссиях в Европе об отправке военных на Украину

Песков: в Европе продолжаются дискуссии относительно отправки военных на Украину

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Европе идут дискуссии относительно отправки военных на Украину, следовательно, речь о возможности прямого вовлечения в конфликт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий относительно возможности направлений европейских контингентов, и, скажем так, прямого вовлечения стран Европы", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияДмитрий Песков
 
 
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