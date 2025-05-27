https://ria.ru/20250527/ukraina-2019310844.html

В Кремле напомнили о дискуссиях в Европе об отправке военных на Украину

В Кремле напомнили о дискуссиях в Европе об отправке военных на Украину - РИА Новости, 27.05.2025

В Кремле напомнили о дискуссиях в Европе об отправке военных на Украину

В Европе идут дискуссии относительно отправки военных на Украину, следовательно, речь о возможности прямого вовлечения в конфликт, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:48:00+03:00

2025-05-27T12:48:00+03:00

2025-05-27T12:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Европе идут дискуссии относительно отправки военных на Украину, следовательно, речь о возможности прямого вовлечения в конфликт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все являемся свидетелями продолжающихся дискуссий относительно возможности направлений европейских контингентов, и, скажем так, прямого вовлечения стран Европы", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019309251.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков