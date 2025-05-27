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СМИ рассказали о подготовке наемников под Киевом перед отправкой на фронт - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 27.05.2025 (обновлено: 12:00 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019280502.html
СМИ рассказали о подготовке наемников под Киевом перед отправкой на фронт
СМИ рассказали о подготовке наемников под Киевом перед отправкой на фронт - РИА Новости, 27.05.2025
СМИ рассказали о подготовке наемников под Киевом перед отправкой на фронт
На Украине иностранные наемники, включая французов, перед фронтовыми операциями проходят боевую подготовку под Киевом, сообщила радиовещательная компания Radio... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:48:00+03:00
2025-05-27T12:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости. На Украине иностранные наемники, включая французов, перед фронтовыми операциями проходят боевую подготовку под Киевом, сообщила радиовещательная компания Radio France. "Тактическая группа "Международный реванш", одно из разведывательных подразделений Украины, готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских", — говорится в репортаже.Среди них есть как отставные военные, так и гражданские лица. После обучения на полигоне под Киевом они примут участие в штурмовых операциях. По информации Radio France, подготовку там уже проходили граждане Бразилии, Португалии и США. Сейчас в группе числятся семь французов. В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250525/vsu-2018938834.html
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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали о подготовке наемников под Киевом перед отправкой на фронт

Radio France: на полигоне под Киевом наемников ВСУ готовят к штурмовым операциям

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости. На Украине иностранные наемники, включая французов, перед фронтовыми операциями проходят боевую подготовку под Киевом, сообщила радиовещательная компания Radio France.
«
"Тактическая группа "Международный реванш", одно из разведывательных подразделений Украины, готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских", — говорится в репортаже.
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Среди них есть как отставные военные, так и гражданские лица. После обучения на полигоне под Киевом они примут участие в штурмовых операциях. По информации Radio France, подготовку там уже проходили граждане Бразилии, Португалии и США. Сейчас в группе числятся семь французов.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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