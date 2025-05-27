https://ria.ru/20250527/ukraina-2019280502.html

СМИ рассказали о подготовке наемников под Киевом перед отправкой на фронт

СМИ рассказали о подготовке наемников под Киевом перед отправкой на фронт - РИА Новости, 27.05.2025

СМИ рассказали о подготовке наемников под Киевом перед отправкой на фронт

На Украине иностранные наемники, включая французов, перед фронтовыми операциями проходят боевую подготовку под Киевом, сообщила радиовещательная компания Radio... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:48:00+03:00

2025-05-27T10:48:00+03:00

2025-05-27T12:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости. На Украине иностранные наемники, включая французов, перед фронтовыми операциями проходят боевую подготовку под Киевом, сообщила радиовещательная компания Radio France. "Тактическая группа "Международный реванш", одно из разведывательных подразделений Украины, готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских", — говорится в репортаже.Среди них есть как отставные военные, так и гражданские лица. После обучения на полигоне под Киевом они примут участие в штурмовых операциях. По информации Radio France, подготовку там уже проходили граждане Бразилии, Португалии и США. Сейчас в группе числятся семь французов. В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250525/vsu-2018938834.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019261550.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины