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FT: план европейских стран отправить войска на Украину называют мертвым - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:26 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019262668.html
FT: план европейских стран отправить войска на Украину называют мертвым
FT: план европейских стран отправить войска на Украину называют мертвым - РИА Новости, 27.05.2025
FT: план европейских стран отправить войска на Украину называют мертвым
План ряда стран Европы по отправке военных на Украину "мертв", поскольку США не готовы предоставить свою помощь, а без этого инициатива "бессмысленна", пишет... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:26:00+03:00
2025-05-27T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
эммануэль макрон
россия
сша
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. План ряда стран Европы по отправке военных на Украину "мертв", поскольку США не готовы предоставить свою помощь, а без этого инициатива "бессмысленна", пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "Один европейский чиновник сказал, что план по войскам мертв, поскольку он бессмысленный без помощи (президента США Дональда - ред.) Трампа, а тот не готов ее предоставить", - пишет издание. При этом неназванный французский дипломат, которого цитирует издание, опроверг это предположение, заявив, что оно "не только сильно преувеличено", но и "полностью не соответствуют действительности". Он добавил, что ряд стран все еще работают над планами "в обычном темпе". Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250527/ssha-2019242423.html
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эммануэль макрон, россия, сша, сергей лавров, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Эммануэль Макрон, Россия, США, Сергей Лавров, Украина, В мире
FT: план европейских стран отправить войска на Украину называют мертвым

FT: план европейских стран отправить войска на Украину начали называть мертвым

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. План ряда стран Европы по отправке военных на Украину "мертв", поскольку США не готовы предоставить свою помощь, а без этого инициатива "бессмысленна", пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
"Один европейский чиновник сказал, что план по войскам мертв, поскольку он бессмысленный без помощи (президента США Дональда - ред.) Трампа, а тот не готов ее предоставить", - пишет издание.
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При этом неназванный французский дипломат, которого цитирует издание, опроверг это предположение, заявив, что оно "не только сильно преувеличено", но и "полностью не соответствуют действительности". Он добавил, что ряд стран все еще работают над планами "в обычном темпе".
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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