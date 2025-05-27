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СМИ сообщили о смерти на Украине британского наемника - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:19 27.05.2025 (обновлено: 09:23 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019261550.html
СМИ сообщили о смерти на Украине британского наемника
СМИ сообщили о смерти на Украине британского наемника - РИА Новости, 27.05.2025
СМИ сообщили о смерти на Украине британского наемника
Британский наемник, воевавший на стороне ВСУ и работавший на главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, умер на Украине, сообщает газета inews. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:19:00+03:00
2025-05-27T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Британский наемник, воевавший на стороне ВСУ и работавший на главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, умер на Украине, сообщает газета inews. "Бывший солдат британской армии умер на Украине", - говорится в публикации. МИД Соединенного Королевства подтвердил изданию, что подданный британской короны скончался на украинской территории, однако не стал приводить подробности. Отмечается только, что речь идет о Томе Филлипсе, который отправился на Украину незадолго после начала конфликта в 2022 году. Другой неназванный наемник заявил газете, что Филлипс вместе с ним служил в ГУР минобороны Украины. Его друг указал на то, что он якобы состоял в спецподразделении и рассказывал об ужасной ситуации на передовой. Друзья британского наемника также отметили, что он страдал от психических проблем, которые усугубила небоевая травма. По словам одного из знакомых Филлипса, из-за нее он практически потерял возможность ходить. Издание напоминает, что свыше 20 британских наемников были ликвидированы на Украине. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20241128/naemnik-1986308331.html
https://ria.ru/20250508/naemnik-2015730462.html
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006736759.html
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в мире, украина, россия, афганистан, вооруженные силы украины, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Афганистан, Вооруженные силы Украины, Великобритания
СМИ сообщили о смерти на Украине британского наемника

Воевавший за ВСУ и работавший на ГУР британский наемник Филлипс умер на Украине

© Фото : соцсетиБританский наемник Том Филлипс
Британский наемник Том Филлипс - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : соцсети
Британский наемник Том Филлипс
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Британский наемник, воевавший на стороне ВСУ и работавший на главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, умер на Украине, сообщает газета inews.
"Бывший солдат британской армии умер на Украине", - говорится в публикации.
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МИД Соединенного Королевства подтвердил изданию, что подданный британской короны скончался на украинской территории, однако не стал приводить подробности. Отмечается только, что речь идет о Томе Филлипсе, который отправился на Украину незадолго после начала конфликта в 2022 году.
Другой неназванный наемник заявил газете, что Филлипс вместе с ним служил в ГУР минобороны Украины. Его друг указал на то, что он якобы состоял в спецподразделении и рассказывал об ужасной ситуации на передовой. Друзья британского наемника также отметили, что он страдал от психических проблем, которые усугубила небоевая травма. По словам одного из знакомых Филлипса, из-за нее он практически потерял возможность ходить.
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Издание напоминает, что свыше 20 британских наемников были ликвидированы на Украине.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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