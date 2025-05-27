https://ria.ru/20250527/ukraina-2019261550.html

СМИ сообщили о смерти на Украине британского наемника

СМИ сообщили о смерти на Украине британского наемника - РИА Новости, 27.05.2025

СМИ сообщили о смерти на Украине британского наемника

Британский наемник, воевавший на стороне ВСУ и работавший на главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, умер на Украине, сообщает газета inews. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:19:00+03:00

2025-05-27T09:19:00+03:00

2025-05-27T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Британский наемник, воевавший на стороне ВСУ и работавший на главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, умер на Украине, сообщает газета inews. "Бывший солдат британской армии умер на Украине", - говорится в публикации. МИД Соединенного Королевства подтвердил изданию, что подданный британской короны скончался на украинской территории, однако не стал приводить подробности. Отмечается только, что речь идет о Томе Филлипсе, который отправился на Украину незадолго после начала конфликта в 2022 году. Другой неназванный наемник заявил газете, что Филлипс вместе с ним служил в ГУР минобороны Украины. Его друг указал на то, что он якобы состоял в спецподразделении и рассказывал об ужасной ситуации на передовой. Друзья британского наемника также отметили, что он страдал от психических проблем, которые усугубила небоевая травма. По словам одного из знакомых Филлипса, из-за нее он практически потерял возможность ходить. Издание напоминает, что свыше 20 британских наемников были ликвидированы на Украине. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20241128/naemnik-1986308331.html

https://ria.ru/20250508/naemnik-2015730462.html

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006736759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, афганистан, вооруженные силы украины, великобритания