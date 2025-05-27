СМИ сообщили о смерти на Украине британского наемника
Воевавший за ВСУ и работавший на ГУР британский наемник Филлипс умер на Украине
© Фото : соцсетиБританский наемник Том Филлипс
© Фото : соцсети
Британский наемник Том Филлипс
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Британский наемник, воевавший на стороне ВСУ и работавший на главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, умер на Украине, сообщает газета inews.
"Бывший солдат британской армии умер на Украине", - говорится в публикации.
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МИД Соединенного Королевства подтвердил изданию, что подданный британской короны скончался на украинской территории, однако не стал приводить подробности. Отмечается только, что речь идет о Томе Филлипсе, который отправился на Украину незадолго после начала конфликта в 2022 году.
Другой неназванный наемник заявил газете, что Филлипс вместе с ним служил в ГУР минобороны Украины. Его друг указал на то, что он якобы состоял в спецподразделении и рассказывал об ужасной ситуации на передовой. Друзья британского наемника также отметили, что он страдал от психических проблем, которые усугубила небоевая травма. По словам одного из знакомых Филлипса, из-за нее он практически потерял возможность ходить.
Издание напоминает, что свыше 20 британских наемников были ликвидированы на Украине.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.