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"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине
"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине
Украина фактически проиграла, и Европа лишь пытается отсрочить неизбежное, вливая миллиарды в агонизирующий киевский режим, заявил ирландский журналист Чей Боуз РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T02:23:00+03:00
2025-05-27T02:23:00+03:00
2025-05-27T02:23:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина фактически проиграла, и Европа лишь пытается отсрочить неизбежное, вливая миллиарды в агонизирующий киевский режим, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Украина проигрывает. Люди, техника, финансы, территория. Каждую минуту, каждый час, каждый день. Тем временем преступники и мошенники, управляющие диктатурой в Брюсселе и Лондоне, тратят неисчислимые миллионы, чтобы отсрочить неизбежное", — написал он.Журналист отметил, что именно ежедневные неудачи Киева на постоянной основе стали главной причиной поражения Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что военная помощь Украине ничего не меняет и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивали в Кремле, накачивание Киева вооружениями со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250527/mir-2019233429.html
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"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине
Журналист Боуз: Европа пытается отсрочить неизбежное поражение Украины