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"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:23 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине
"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине - РИА Новости, 27.05.2025
"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине
Украина фактически проиграла, и Европа лишь пытается отсрочить неизбежное, вливая миллиарды в агонизирующий киевский режим, заявил ирландский журналист Чей Боуз РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T02:23:00+03:00
2025-05-27T02:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
киев
чей боуз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина фактически проиграла, и Европа лишь пытается отсрочить неизбежное, вливая миллиарды в агонизирующий киевский режим, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Украина проигрывает. Люди, техника, финансы, территория. Каждую минуту, каждый час, каждый день. Тем временем преступники и мошенники, управляющие диктатурой в Брюсселе и Лондоне, тратят неисчислимые миллионы, чтобы отсрочить неизбежное", — написал он.Журналист отметил, что именно ежедневные неудачи Киева на постоянной основе стали главной причиной поражения Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что военная помощь Украине ничего не меняет и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивали в Кремле, накачивание Киева вооружениями со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250527/mir-2019233429.html
https://ria.ru/20250526/evropa-2018993781.html
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в мире, украина, европа, киев, чей боуз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Киев, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине

Журналист Боуз: Европа пытается отсрочить неизбежное поражение Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина фактически проиграла, и Европа лишь пытается отсрочить неизбежное, вливая миллиарды в агонизирующий киевский режим, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Украина проигрывает. Люди, техника, финансы, территория. Каждую минуту, каждый час, каждый день. Тем временем преступники и мошенники, управляющие диктатурой в Брюсселе и Лондоне, тратят неисчислимые миллионы, чтобы отсрочить неизбежное", — написал он.
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Журналист отметил, что именно ежедневные неудачи Киева на постоянной основе стали главной причиной поражения Украины.
Москва не раз предупреждала западные страны, что военная помощь Украине ничего не меняет и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивали в Кремле, накачивание Киева вооружениями со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаКиевЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
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