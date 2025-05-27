https://ria.ru/20250527/ukraina-2019235737.html

ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины, сообщили пленные

ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины, сообщили пленные - РИА Новости, 27.05.2025

ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины, сообщили пленные

Украинские военкоматы (территориальные центры комплектования, ТЦК) забрали на фронт практически все мужское население призывного возраста из сел во Львовской и... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T01:28:00+03:00

2025-05-27T01:28:00+03:00

2025-05-27T01:28:00+03:00

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КУРСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские военкоматы (территориальные центры комплектования, ТЦК) забрали на фронт практически все мужское население призывного возраста из сел во Львовской и Житомирской областях, рассказали РИА Новости взятые в плен бойцами 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ группировки войск "Север" в Сумской области мобилизованные военнослужащие 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. "Только тем и занимаются, что забирают кого попало. Старый, молодой, больной - не больной, забирают всех, вот отправляют туда", - рассказал пленный из Львовской области. Пленный из Житомирской области рассказал, что в его селе остались только женщины, старики и дети - всех мужчин в возрасте до 47 лет сотрудники ТЦК забрали на фронт. "Женщины, дети, старики, молодежи нет. Моего возраста 46-47 лет нет. Даже некоторые там уже такие инвалиды, пропойцы были, как их называют, алкаши, тоже всех подряд забрали", - уточнил он.

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016416293.html

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

житомирская область, сумская область, львовская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире