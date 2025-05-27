Рейтинг@Mail.ru
ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины, сообщили пленные - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019235737.html
ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины, сообщили пленные
ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины, сообщили пленные - РИА Новости, 27.05.2025
ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины, сообщили пленные
Украинские военкоматы (территориальные центры комплектования, ТЦК) забрали на фронт практически все мужское население призывного возраста из сел во Львовской и... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:28:00+03:00
2025-05-27T01:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
житомирская область
сумская область
львовская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
КУРСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские военкоматы (территориальные центры комплектования, ТЦК) забрали на фронт практически все мужское население призывного возраста из сел во Львовской и Житомирской областях, рассказали РИА Новости взятые в плен бойцами 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ группировки войск "Север" в Сумской области мобилизованные военнослужащие 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. "Только тем и занимаются, что забирают кого попало. Старый, молодой, больной - не больной, забирают всех, вот отправляют туда", - рассказал пленный из Львовской области. Пленный из Житомирской области рассказал, что в его селе остались только женщины, старики и дети - всех мужчин в возрасте до 47 лет сотрудники ТЦК забрали на фронт. "Женщины, дети, старики, молодежи нет. Моего возраста 46-47 лет нет. Даже некоторые там уже такие инвалиды, пропойцы были, как их называют, алкаши, тоже всех подряд забрали", - уточнил он.
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016416293.html
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html
житомирская область
сумская область
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
житомирская область, сумская область, львовская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Сумская область, Львовская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, В мире
ТЦК забрали почти всех мужчин из сел на западе Украины, сообщили пленные

Украинские ТЦК забрали на фронт почти всех мужчин из сел на западе Украины

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 27 мая - РИА Новости. Украинские военкоматы (территориальные центры комплектования, ТЦК) забрали на фронт практически все мужское население призывного возраста из сел во Львовской и Житомирской областях, рассказали РИА Новости взятые в плен бойцами 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ группировки войск "Север" в Сумской области мобилизованные военнослужащие 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
"Только тем и занимаются, что забирают кого попало. Старый, молодой, больной - не больной, забирают всех, вот отправляют туда", - рассказал пленный из Львовской области.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
ТЦК мобилизовало мужчину с микроинфарктом, рассказал экс-солдат ВСУ
12 мая, 07:27
Пленный из Житомирской области рассказал, что в его селе остались только женщины, старики и дети - всех мужчин в возрасте до 47 лет сотрудники ТЦК забрали на фронт.
"Женщины, дети, старики, молодежи нет. Моего возраста 46-47 лет нет. Даже некоторые там уже такие инвалиды, пропойцы были, как их называют, алкаши, тоже всех подряд забрали", - уточнил он.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Пленный рассказал, как ВСУ обманывают родственников погибших и пропавших
11 января, 07:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЖитомирская областьСумская областьЛьвовская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала