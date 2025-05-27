https://ria.ru/20250527/ukraina-2019234322.html

Эксперт оценил заявление Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Эксперт оценил заявление Мерца о дальнобойном оружии для Украины - РИА Новости, 27.05.2025

Эксперт оценил заявление Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине и разрешение на удары по территории России расширит... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T01:12:00+03:00

2025-05-27T01:12:00+03:00

2025-05-27T01:12:00+03:00

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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине и разрешение на удары по территории России расширит географию конфликта, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский. Ранее Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине. "Заявление Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине и разрешение на удары по территории России – это серьезный шаг, который может привести к эскалации конфликта и имеет ряд серьезных последствий. Во-первых, это может привести к эскалации конфликта до невообразимых размеров - разрешение на удары по территории России может привести к ответным ударам со стороны РФ по территории Украины, включая все объекты критической инфраструктуры и логистические центры, через которые поступает западное вооружение. Во-вторых, это расширит географию конфликта", - сказал эксперт. Тиханский добавил, что удары по территории России могут спровоцировать более активное вовлечение других стран в конфликт, особенно если будут затронуты интересы или безопасность этих стран. "В-третьих, это может привести к увеличению интенсивности боевых действий - обе стороны могут перейти к более агрессивной тактике, что приведет к увеличению жертв и разрушений. И, наконец, это может способствовать затягиванию конфликта - вместо быстрого завершения конфликт может перейти в затяжную фазу с непредсказуемыми последствиями", - подчеркнул собеседник агентства. Эксперт отметил, что эти заявления и действия Запада обусловлены в первую очередь изменением их стратегии. "Возможно, Запад решил изменить свою стратегию и оказать более сильное давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров на более выгодных для Украины условиях. Также это вполне может быть обусловлено неудачами ВСУ на фронте и желанием предоставить им больше ударных возможностей. Ну не стоит также забывать о том, что это может быть обусловлено политическим давлением, которое сегодня оказывается западным лидерам со стороны своих же элит и союзников, требующих более решительных действий в отношении России", - сказал Тиханский. По мнению собеседника агентства, Россия чтобы сдержать Запад от дальнейшей эскалации может вновь продемонстрировать свою военную мощь и готовность защищать свои интересы.

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019146784.html

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019168089.html

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019136251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, германия, фридрих мерц, вооруженные силы украины, в мире