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Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"*
Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"* - РИА Новости, 27.05.2025
Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"*
Один из лидеров украинской террористической организации "Правый сектор"* Владимир Скляр ликвидирован в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T00:54:00+03:00
2025-05-27T00:54:00+03:00
2025-05-27T00:55:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Один из лидеров украинской террористической организации "Правый сектор"* Владимир Скляр ликвидирован в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно подтвержденной информации, в Юнаковке Сумской области ликвидирован один из лидеров "Правого сектора"* Владимир Скляр, носивший позывной "Череп", - сказал Рогов. По его словам, Скляр руководил филиалом "Правого сектора"* в Сумах.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, украина, владимир рогов, правый сектор, в мире
Россия, Сумская область, Украина, Владимир Рогов, Правый сектор, В мире
Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"*
Рогов: в Сумской области ликвидировали одного из лидеров Правого сектора