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Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"* - РИА Новости, 27.05.2025
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00:54 27.05.2025 (обновлено: 00:55 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019232962.html
Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"*
Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"* - РИА Новости, 27.05.2025
Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"*
Один из лидеров украинской террористической организации "Правый сектор"* Владимир Скляр ликвидирован в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T00:54:00+03:00
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россия
сумская область
украина
владимир рогов
правый сектор
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Один из лидеров украинской террористической организации "Правый сектор"* Владимир Скляр ликвидирован в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно подтвержденной информации, в Юнаковке Сумской области ликвидирован один из лидеров "Правого сектора"* Владимир Скляр, носивший позывной "Череп", - сказал Рогов. По его словам, Скляр руководил филиалом "Правого сектора"* в Сумах.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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россия, сумская область, украина, владимир рогов, правый сектор, в мире
Россия, Сумская область, Украина, Владимир Рогов, Правый сектор, В мире
Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"*

Рогов: в Сумской области ликвидировали одного из лидеров Правого сектора

© РИА Новости / Виталий Залесский | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на Украине
Сотрудник полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Виталий Залесский
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Сотрудник полиции на Украине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Один из лидеров украинской террористической организации "Правый сектор"* Владимир Скляр ликвидирован в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Согласно подтвержденной информации, в Юнаковке Сумской области ликвидирован один из лидеров "Правого сектора"* Владимир Скляр, носивший позывной "Череп", - сказал Рогов.
По его словам, Скляр руководил филиалом "Правого сектора"* в Сумах.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Михаил Алексеев - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*
16 марта, 12:28
 
РоссияСумская областьУкраинаВладимир РоговПравый секторВ мире
 
 
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