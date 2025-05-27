https://ria.ru/20250527/ukraina-2019232962.html

Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"*

Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"* - РИА Новости, 27.05.2025

Рогов сообщил о ликвидации одного из лидеров "Правого сектора"*

Один из лидеров украинской террористической организации "Правый сектор"* Владимир Скляр ликвидирован в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T00:54:00+03:00

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2025-05-27T00:55:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости. Один из лидеров украинской террористической организации "Правый сектор"* Владимир Скляр ликвидирован в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Согласно подтвержденной информации, в Юнаковке Сумской области ликвидирован один из лидеров "Правого сектора"* Владимир Скляр, носивший позывной "Череп", - сказал Рогов. По его словам, Скляр руководил филиалом "Правого сектора"* в Сумах.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250316/glavar-2005307334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сумская область, украина, владимир рогов, правый сектор, в мире