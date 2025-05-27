https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

Теперь еще шесть областей минимум: за террор Украина заплатит территориями

Теперь еще шесть областей минимум: за террор Украина заплатит территориями - РИА Новости, 27.05.2025

Теперь еще шесть областей минимум: за террор Украина заплатит территориями

На днях зампред Совбеза России Дмитрий Медведев показал карту, где почти на всей территории нынешней Украины располагается российская зона безопасности,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:00:00+03:00

2025-05-27T08:00:00+03:00

2025-05-27T08:02:00+03:00

аналитика

россия

украина

дмитрий медведев

в мире

спецоперация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019187523_92:382:1152:978_1920x0_80_0_0_ce20899bbc6788b32bf4439ecf178487.jpg

На днях зампред Совбеза России Дмитрий Медведев показал карту, где почти на всей территории нынешней Украины располагается российская зона безопасности, приписав: "Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так".Западные СМИ оживленно отреагировали на это заявление, в очередной раз представив его как очередную забавную "страшилку русских", которая доказывает "бессмысленную агрессию" России и ее "ненасытный аппетит к территориям".Но, как это бывает, западные факиры были пьяны, и фокус не удался. Вернее, удался наоборот: вчера на подмостки вышел канцлер ФРГ Мерц и полностью подтвердил справедливость и актуальность предупреждения Медведева. По словам немецкого лидера, Берлин, Франция, Германия и США больше не ограничивают дальность действия вооружения, передаваемого Украине: "Мы называем это на профессиональном жаргоне Long Range Fire — то есть оснащение Украины оружием, способным наносить удары по военным целям в глубоком тылу. И это ключевое качественное изменение в способе ведения войны со стороны Украины".Данке шен, Фридрих, садись, пять. Если у кого-то и были вопросы, сомнения и непонимание позиции российского руководства по поводу создания так называемых буферных зон вдоль границы России, то теперь они исчезли.Президент России Владимир Путин несколько раз публично поднимал эту тему, стремясь на пальцах объяснить тугодумным евровоякам, что, усиливая эскалацию и масштаб атак вглубь российской территории руками ВСУ, они фактически вынуждают Россию принять ответные меры, чтобы обеспечить безопасность своих мирных граждан. По словам российского лидера, "методы, которые используют ВСУ и иностранные наемники, — террористические. Противник выбирает для обстрелов в приграничье цели, не имеющие военного значения".Для справки: только в апреле ВСУ еженедельно наносили около двух тысяч ударов по сугубо гражданским объектам на нашей территории, в результате которых пострадали как минимум 478 мирных жителей, из которых погибли 59.Впрочем, предупреждения Путина были глупо и высокомерно проигнорированы, и сначала российский президент в рамках совещания по поводу освобождения Курской области дал прямое указание начать создание зон безопасности, а 22 мая на совещании с членами правительства сообщил, что эта задача уже решается.Не прошло и двух дней, как немецкое издание Bild в панике доложило, что "российские силы прорвали оборону и закрепились на территории Сумской области" — теперь "Россия развернет масштабное наступление с целью продвижения в направлении Харькова, Сум и Днепра". Далее идет озарение (эврика!), которому зеленой завистью позавидовал бы Архимед. Оказывается, "каждое следующее предложение Путина хуже предыдущего", а теперь "Путин хочет не четыре, а семь регионов". В итоге таблоид сделал прогноз, что Сумская, Харьковская, Днепропетровская области скоро станут частью России, но и это еще не вечер: "Жестокая война на Украине продолжается, и конца ей не видно". Так и хочется напомнить этим деятелям эпизод из "Джентльменов удачи": "Я тебе говорил, что с лестницы спущу? Говорил. Ну тогда не обижайся".Серенаду "А нас-то за що?!" продолжило издание The Military Watch Magazine, которое заявило, что "Россия бросила войска на Харьков — и он скоро падет". По версии аналитиков ресурса, Вооруженные силы России перебросили в Харьковскую область крупный воинский контингент численностью порядка 50 тысяч из Курской области с целью "развернуть наступление, чтобы проложить путь к захвату крупного города".Также со стороны западного экспертного сообщества слышны все более театральные драматичные стоны, что "судьба донбасской группировки ВСУ предрешена" и срочно нужно строить новую линию обороны значительно западнее. Особенно сильные непроизвольные подергивания вызвал выход ГрВ "Центр" к Днепропетровской области, что указывает на необратимый вектор действий российских ВС за пределами конституционных территорий России: наша армия активно расширяет присутствие уже не только в Сумской и Харьковской областях, но теперь держит под прицелом и Днепропетровск.Многочисленные аналитики на этом фоне бросились к калькуляторам и рулеткам: одни уверены, что в итоге буферная зона охватит Одесскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Черниговскую, Харьковскую и Сумскую области нынешней Украины; другие подсчитали, что для обеспечения своей безопасности Россия может включить в "буфер" еще минимум 590 тысяч квадратных километров.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков мягко и негромко сообщил, что суетиться не нужно, потому что "Кремль не будет комментировать вопросы о глубине буферной зоны, которую планируется создать на территории Сумской и Черниговской областей", так как это "прерогатива Министерства обороны". Главное, что нужно знать интересующимся: "Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности России", то есть количество областей и километров будет определяться исключительно военной необходимостью.Остается надеяться, что на той стороне наконец поймут, что если киевский режим будет продолжать в том же духе, то карту Медведева почти без корректировок придется отправлять во все типографии. И все наши предложения в рамках последнего Стамбула будут казаться щедрыми дарами царя Соломона.

https://ria.ru/20250523/preduprezhdenie-2018736243.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019140115.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019108372.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, украина, дмитрий медведев, в мире, спецоперация